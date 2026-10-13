Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Siêu nhà máy xe điện Xiaomi.

Tại Khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Siêu nhà máy sản xuất xe điện Xiaomi và Tập đoàn CVTE; nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển, những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và hoạt động sản xuất, kinh doanh của hai doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã tham quan khu trưng bày sản phẩm, dây chuyền sản xuất xe điện thông minh của Xiaomi; tìm hiểu các sản phẩm màn hình tương tác, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục, sản xuất và các lĩnh vực khác của Tập đoàn CVTE.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn thăm Siêu nhà máy xe điện Xiaomi.

Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển, năng lực đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ tiên tiến của Xiaomi và CVTE, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực của các doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam luôn hoan nghênh, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực có tiềm năng và dư địa hợp tác lớn như sản xuất xe điện, pin, hệ thống lưu trữ năng lượng, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và phát triển chuỗi cung ứng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn thăm Siêu nhà máy xe điện Xiaomi.

Nhấn mạnh vai trò của thể chế và môi trường đầu tư, kinh doanh đối với việc thu hút các nguồn lực phát triển, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định, thuận lợi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư. Đồng thời, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, hoạt động ổn định, lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam, trên cơ sở tuân thủ pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn thăm Siêu nhà máy xe điện Xiaomi.

Siêu nhà máy Xiaomi EV nằm tại Khu phát triển kinh tế - công nghệ Bắc Kinh, có diện tích khoảng 718.000 m². Theo giới thiệu của lãnh đạo Tập đoàn Xiaomi, đây là cơ sở sản xuất thông minh, tích hợp các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất, kinh doanh và trải nghiệm người dùng.

Nhà máy được trang bị hệ thống sản xuất xe năng lượng mới hiện đại. Đáng chú ý, nhà máy ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến như đúc áp lực tích hợp, công nghệ tích hợp pin vào thân xe CTB (Cell-to-Body), cùng hệ thống sản xuất tự động hóa cao. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, nhà máy đạt tỷ lệ tự sản xuất 100% tại các công đoạn then chốt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn tham quan khu trưng bày sản phẩm của Tập đoàn CVTE.

Tại Tập đoàn CVTE, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đã tìm hiểu các sản phẩm, giải pháp công nghệ ứng dụng màn hình tương tác thông minh và trí tuệ nhân tạo, phục vụ chuyển đổi số trong giáo dục, hoạt động doanh nghiệp và các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn tham quan khu trưng bày sản phẩm của Tập đoàn CVTE.

Được thành lập năm 2005 và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến năm 2017, CVTE là doanh nghiệp công nghệ cao hoạt động trên phạm vi toàn cầu, lấy màn hình tương tác và trí tuệ nhân tạo làm những lĩnh vực phát triển cốt lõi.

Doanh nghiệp hiện có thị phần thuộc nhóm dẫn đầu trong các lĩnh vực như bo mạch điều khiển chính cho màn hình LCD và bảng tương tác thông minh; đồng thời mở rộng hoạt động sang linh kiện điện tử, công nghệ giáo dục, dịch vụ doanh nghiệp, điện toán, phần cứng thông minh và sản xuất thông minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn tham quan khu trưng bày sản phẩm của Tập đoàn CVTE.

Với định hướng lấy công nghệ làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, CVTE chú trọng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo ra các sản phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng Tập đoàn CVTE.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Dương Dung (từ Bắc Kinh, Trung Quốc)