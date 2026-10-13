Nâng cao năng lực đo đạc, theo dõi phát thải khí nhà kính

Các học viên và giảng viên tham gia chương trình đào tạo, tập huấn hướng dẫn về chính sách, công cụ giảm phát thải khí nhà kính tại Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Chương trình quy tụ hơn 70 học viên là cán bộ quản lý từ các sở, ban, ngành; giảng viên, nhà khoa học tại các trường đại học, viện nghiên cứu cùng đại diện các doanh nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đây là hoạt động thuộc dự án “Nâng cao năng lực quản lý dữ liệu và thông tin báo cáo phù hợp với yêu cầu Khung minh bạch tăng cường của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu” (dự án CBIT).

Mục tiêu nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong công tác đo đạc, báo cáo, thẩm định phát thải khí nhà kính; đồng thời sử dụng công cụ theo dõi tiến độ thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), bảo đảm chất lượng và tính minh bạch của nền tảng dữ liệu quốc gia.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Tuệ, đại diện Ban Quản lý dự án CBIT, cho biết Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện và vận hành Hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (MRV) theo hướng minh bạch, chuẩn xác và hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong bối cảnh đó, với sự đồng hành của UNDP, dự án CBIT đã và đang tích cực triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ kỹ thuật trên phạm vi cả nước.

Chương trình tập huấn tại miền Trung và Tây Nguyên không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn trực tiếp tháo gỡ vướng mắc cho các cơ quan, doanh nghiệp địa phương trong việc thu thập số liệu hoạt động, lựa chọn hệ số phát thải và hoàn thiện báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở. Qua đó, các đơn vị có thể từng bước giảm thiểu rủi ro pháp lý và sẵn sàng tham gia thị trường tín chỉ carbon.

Trong 3 ngày tập huấn, học viên được tiếp cận kiến thức tổng quan về Khung minh bạch tăng cường (ETF), Hệ thống MRV quốc gia, cùng kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính trong các lĩnh vực cụ thể gồm: năng lượng, các quá trình công nghiệp (IPPU), nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất (AFOLU), và chất thải.

Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn phương pháp sử dụng những công cụ theo dõi tiến độ giảm phát thải khí nhà kính.