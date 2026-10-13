Thẻ căn cước có thể cấp lại miễn phí bằng ứng dụng VNeID thế nào?

Công dân có thể thực hiện đăng ký cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước qua dịch vụ công trực tuyến được miễn lệ phí. Ảnh minh họa: IT

Công dân thực hiện cấp đổi, cấp lại căn cước tuân thủ theo Luật Căn cước

Từ ngày 1/7/2026, căn cứ Điều 5 Luật số 118/2025/QH15 đã sửa đổi khoản 4 Điều 25 Luật Căn cước. Trong đó, điểm mới của Luật Căn cước bao gồm: Bổ sung quy định cấp Căn cước điện tử (Điều 31 và Điều 33):

(1) Mỗi công dân Việt Nam được cấp 01 Căn cước điện tử. Căn cước điện tử của công dân được cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an tạo lập ngay sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 (VNeID).

(2) Căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.

Được biết, Luật Căn cước có nhiều điểm mới đáng chú ý như: Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ 01/01/2025; Bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước; Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 06 tuổi; Bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch…

Công dân có thể làm trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc VNeID, lại còn được miễn phí

Đáng chú ý, với trường hợp cấp đổi, cấp lại tại điểm đ khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 24 Luật Căn cước, công dân có thể làm trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc VNeID, bên cạnh hình thức trực tiếp.

Đặc biệt, lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được giảm 50% áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. Một số trường hợp còn được miễn hoàn toàn lệ phí.

Như vậy, người dân có thể tận dụng những đặc quyền trong năm 2026 để thực hiện các tác vụ liên quan đến căn cước trên VNeID khi là đối tượng thuộc một trong hai nhóm sau:

- Người bị mất thẻ hoặc thẻ hư hỏng không dùng được.

- Người có thông tin trên thẻ thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính.

Những công dân này có thể làm thẻ Căn cước, CCCD online ngay trên VNeID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia/qua ứng dụng định danh quốc gia (VNelD) lựa chọn thủ tục cấp đổi thẻ căn cước, kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp thông tin chính xác thì đăng ký. Hệ thống sẽ xác nhận và tự động chuyển đề nghị của công dân đến Công an đề nghị cấp đổi thẻ căn cước.

Việc này có thể giúp công dân tiết kiệm thời gian, công sức, không phải lấy lại vân tay. Vì khi tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cơ quan quản lý căn cước được dùng ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã thu nhận gần nhất cùng các thông tin có sẵn trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước để cấp lại thẻ.

Về thông tin lệ phí, theo quy định, phí cấp lại thẻ căn cước là 70.000 đồng/thẻ căn cước.

Kể từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026, mức thu lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước bằng 50% mức thu lệ phí quy định (theo Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính).

Theo thông tin trên Báo Chính phủ, kể từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/02/2027, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, sử dụng tài khoản định danh điện tử hoàn thành việc tích hợp 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNelD (theo quy định tại Phụ lục I, ban hành kèm theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ), thực hiện đăng ký cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước qua dịch vụ công trực tuyến được miễn lệ phí.