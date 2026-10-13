Hoàn thiện, kết nối các cơ sở dữ liệu trong điều hành và cung cấp dịch vụ công

Cùng với việc phát triển dữ liệu dân cư và định danh điện tử, thành phố Huế đang đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện và khai thác các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu đồng bộ, liên thông, phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Việc sử dụng thẻ căn cước và tài khoản VNeID thay thế thẻ bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh tiếp tục được triển khai rộng rãi. Ảnh: hue.gov.vn

Cụ thể, trong lĩnh vực y tế, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm liên thông, khai thác hiệu quả dữ liệu y tế trên địa bàn. Đến nay, đã tích hợp lên ứng dụng VNeID 456.738 Sổ sức khỏe điện tử; 33.188 dữ liệu giấy chuyển tuyến và 86.701 dữ liệu giấy hẹn khám lại.

Việc sử dụng thẻ căn cước và tài khoản VNeID thay thế thẻ bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh tiếp tục được triển khai rộng rãi. 100% cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng CCCD/căn cước, với 5.121.393 lượt tra cứu; trong đó có 4.794.662 lượt tra cứu thành công phục vụ khám, chữa bệnh, đạt tỷ lệ 93,62%.

Trong xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thành phố đang tập trung triển khai xây dựng và làm sạch Cơ sở dữ liệu đất đai. Hiện Hệ thống thông tin CSDL đất đai thành phố đang quản lý, vận hành 1.132.102 thửa đất.

Trong đó, tổng số thửa “đúng, đủ, sạch, sống” (nhóm 1) là 636.683 thửa, đạt tỷ lệ 92,45%; tổng số thửa cần làm giàu, làm sạch, đối khớp, bổ sung thông tin trên hệ thống (nhóm 2) là 52.685 thửa, chiếm 8,27%; tổng số thửa đất cần xây dựng cơ sở dữ liệu là 442.734 thửa, chiếm 39,1%.

Việc hoàn thiện Cơ sở dữ liệu đất đai sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời tạo nguồn dữ liệu quan trọng để kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

Trên nền tảng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, thành phố Huế tiếp tục đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, hướng tới giảm giấy tờ, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Việc tích hợp, khai thác các thông tin, giấy tờ trên ứng dụng VNeID được đẩy mạnh, tạo thuận lợi để người dân sử dụng thông tin số trong giao dịch với cơ quan nhà nước. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử, từng bước hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số trong đời sống.

Đồng thời, thành phố tập trung nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm dữ liệu được cập nhật thường xuyên, chính xác và có khả năng sử dụng chung.