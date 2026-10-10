Nữ nghệ sĩ nổi tiếng hé lộ những vết sẹo che giấu suốt 2 thập kỷ

Từ Nhược Tuyên là nữ nghệ sĩ nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc), được biết đến qua nhiều vai trò như diễn viên, ca sĩ và người mẫu. Ở tuổi ngoài 40, cô vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung, năng động và thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật lẫn thiện nguyện.

Mới đây, Từ Nhược Tuyên gây chú ý khi đảm nhận vai trò đại sứ thiện nguyện cho một triển lãm nhiếp ảnh của quỹ phẫu thuật. Tại sự kiện, nữ nghệ sĩ gây bất ngờ khi diện áo sát nách để chụp ảnh cùng 7 bạn trẻ có dị tật vùng sọ mặt. Đây cũng là lần hiếm hoi cô chủ động để lộ những vết sẹo từng được che giấu suốt nhiều năm.

Suốt 20 năm ròng rã, nữ nghệ sĩ không bao giờ diện áo sát nách chỉ vì e ngại ánh nhìn của người xung quanh. Cơ thể cô mang theo tổng cộng 7 vết sẹo hình thành bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

Nổi bật nhất là dấu vết do tiêm vắc xin lúc cô còn học lớp 6. Do cơ địa đặc thù, vết sẹo này lớn dần theo thời gian khiến cô từng hài hước thốt lên rằng: "Vết sẹo của tôi còn lớn hơn cả mũi của tôi!".

Cùng với đó, cô còn mang những tỳ vết do móng tay nhân viên massage vô tình cào xước, vết mổ khi sinh con hay di chứng sau 4 lần phẫu thuật ngón chân biến dạng.

Từ Nhược Tuyên có nhiều vết sẹo trên cơ thể mà cô che giấu suốt nhiều năm qua.

Cũng tại sự kiện, Từ Nhược Tuyên lần đầu chia sẻ chi tiết về ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp mà cô trải qua cách đây 2 năm. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân có cơ địa dễ hình thành sẹo lồi nên các bác sĩ đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật từ bên trong khoang miệng. Cô phải thực hiện 3 đường mở để loại bỏ phần tuyến giáp bên phải.

Sau ca mổ, Từ Nhược Tuyên trải qua những ngày đầu chỉ có thể sử dụng thức ăn dạng lỏng, sau đó dần chuyển sang những món mềm như đậu phụ. Cô cũng phải thường xuyên massage vùng phẫu thuật để tránh xơ hóa.

May mắn, quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi. Chỉ khoảng 2 tháng sau đó, cô đã có thể trở lại sân khấu biểu diễn.

Hiện sức khỏe của Từ Nhược Tuyên ổn định. Cô không cần duy trì chế độ ăn uống đặc biệt mà chỉ phải tái khám định kỳ 6 tháng một lần.

Nhìn lại hành trình đã qua, nữ nghệ sĩ giữ tinh thần lạc quan và cho rằng mình may mắn khi phát hiện cũng như điều trị căn bệnh kịp thời.

Khi nhắc về nỗi ám ảnh ngoại hình hay chứng lo âu diện mạo, cô hoàn toàn phủ nhận việc mình mắc phải tâm lý này. Nữ diễn viên kiêm ca sĩ tin rằng mỗi giai đoạn cuộc đời đều mang một nét đẹp riêng biệt.

Cô thẳng thắn bày tỏ việc một người ở độ tuổi 70 hay 80 mà vẫn mang dáng dấp thanh nữ 20 tuổi là một điều hết sức kỳ lạ. Việc chấp nhận sự lão hóa tự nhiên cũng như những khiếm khuyết trên cơ thể chính là minh chứng cho sự trưởng thành của mỗi con người.

Từ Nhược Tuyên lan tỏa năng lượng tích cực, lạc quan cho nhiều khán giả. Cô từng trải qua quá trình điều trị bệnh ung thư.

Ở tuổi ngoài 40, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì nhịp làm việc bận rộn. Đầu năm nay, cô cùng em trai thành lập công ty sáng tạo văn hóa và chính thức đảm nhận vai trò bà chủ. Song song với công việc kinh doanh, Từ Nhược Tuyên vẫn đóng phim và sáng tác âm nhạc.

Theo chia sẻ mới nhất, một "album" ca nhạc mới đang được triển khai thuận lợi, dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào nửa đầu năm sau. Thêm vào đó, một chuyến lưu diễn quy mô lớn cũng đã được đưa vào kế hoạch của năm tới.

Bước qua mọi biến cố, Từ Nhược Tuyên tiếp tục chọn cách sống tích cực, hăng say làm việc trọn vẹn từng ngày.

Minh Đức (t/h)