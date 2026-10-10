Ai đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế?

Trong hành trình tại cuộc thi Miss Grand International năm nay, Emoura Phạm duy trì phong độ ổn định và được đánh giá cao ở khả năng làm chủ sân khấu, tự tin. Trước thềm chung kết, cô có thành tích khá nổi bật và được dự đoán lọt top 5. Trong bảng dự đoán trước thềm chung kết của chuyên trang Missosology, Emoura Phạm đứng thứ 2, sau người đẹp Tanzania - Jihan Dimack. Ở BXH hotpick của Sash Factor, đại diện Việt Nam được dự đoán ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Emoura Phạm sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 1,7 m, số đo ba vòng 79-59-92 cm. Ảnh: FBNV.

Trong cả 2 bảng dự đoán cuối cùng trước thềm chung kết của Missosology và Sash Factor, người đẹp Tanzania là Jihan Dimack đều đứng đầu. Cô gái 30 tuổi mang 2 dòng máu Tanzania - Liban, đồng thời có kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp. Trong phần giới thiệu về bản thân, người đẹp này chia sẻ: “Hành trình làm người mẫu của tôi bắt đầu từ rất sớm, khi mới 17 tuổi. Tôi đã tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp khác nhau, bao gồm Hoa hậu Tanzania. Năm 2016, tôi có vinh dự tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Tanzania, rồi may mắn giành được danh hiệu và đại diện cho đất nước xinh đẹp trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ. Hôm nay, tôi lại có thêm một cơ hội tuyệt vời để đại diện cho Tanzania, lần này với tư cách Miss Grand Tanzania 2026”. Ảnh: @jihandimack.

Đại diện Guatemala - Ximena Carrillo - cũng là nhân tố sáng giá của cuộc thi năm nay. Cô đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng dự đoán của Sash Factor và thứ 3 ở danh sách do Missosology đưa ra tối 9/10. Theo tờ Prensalibre, trước khi giành được danh hiệu Miss Grand Guatemala, Ximena Carrillo từng là Miss Cosmo Guatemala 2024-2025. Cô cũng là một trong những người lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Guatemala 2024. Tại Miss Grand International năm nay, Ximena Carrillo là một trong những người đẹp sở hữu chiều cao nổi bật nhất (1,77 m). Trong suốt sự nghiệp người mẫu, cô đã xuất hiện trong vô số chiến dịch quảng cáo cho các thương hiệu thời trang. Ximena Carrillo giới thiệu cô là sinh viên ngành marketing và vận động viên cấp quốc gia. Người đẹp nhấn mạnh, trong cả hai lĩnh vực, cô đều học được kỷ luật, sự kiên cường và mục đích có thể biến bất kỳ tầm nhìn nào thành hiện thực. Ảnh: @ximenacarrillo_.

Đại diện Ecuador, Shyare Andrade Hidalgo là một trong những thí sinh được đánh giá cao ở cuộc thi năm nay. Cô gái 22 tuổi là người mẫu chuyên nghiệp, doanh nhân và sinh viên luật. Cô cũng từng đăng quang Hoa hậu Thương mại Portoviejo 2021, Hoa hậu Manabí 2026, là thí sinh lọt vào chung kết chương trình truyền hình thực tế La Supermodelo 2024', theo Primicias. Ở giải thưởng Country's Power of the Year, Shyare Andrade Hidalgo có thành tích tốt. Đây là lợi thế lớn với người đẹp trong giai đoạn quan trọng nhất của Miss Grand International. Cô từng lọt top 5 Miss Universe Ecuador 2026 và sở hữu body săn chắc, khỏe khoắn, vẻ đẹp cá tính. Trong bảng dự đoán của Missosology, người đẹp Ecuador xếp thứ 6. Trong khi đó, Sash Factor xếp cô ở vị trí thứ 3. Ảnh: @shyareandradee.

Người đẹp Czech Republic là Hana Dědková được Sash Factor dự đoán ở vị trí thứ 6 chung cuộc, còn Missosology xếp cô ở hạng 5. Theo thông tin từ tờ Blesk, ban đầu, người đại diện cho Czech Republic ở Miss Grand International là Dominique Alagia. Tuy nhiên, ít ngày trước khi khởi hành tới địa điểm tổ chức cuộc thi, cô bị gãy chân. Vào phút cuối, Dominique Alagia phải rời cuộc thi và nhường chỗ cho Hana Dědková. Không có nhiều thời gian chuẩn bị nhưng Hana Dědková nhập cuộc tự tin và đang có thành tích nổi bật. Hana Dědková sinh năm 2000, cao 1,77 m. Theo tờ Expres của Czech Republic, Hana Dědková đã chinh phục người hâm mộ bằng những bộ trang phục độc đáo, màn trình diễn bikini tự tin và trình diễn thể dục dụng cụ, gợi nhớ đến huyền thoại Věra Čáslavská ở phần thi tài năng. Gần đây nhất, cô tiếp tục gây chú ý khi diện bộ trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ Đồng hồ Thiên văn Praha. Ảnh: @hanadedkova_.

Người đẹp Cuba - Alyanni Gómez, Peru - Zuliet Seminario, Venezuela - Lady Di Mosquera hay đại diện nước chủ nhà Thái Lan - Patthama Jitsawat cũng có khả năng lọt top cao. Trong đó, người đẹp Thái Lan (ảnh trái) 32 tuổi, cao 1,73 m. Cô có kỹ năng trình diễn tốt, tự tin với vóc dáng, gương mặt đẹp. Về phía đại diện Cuba, Alyanni Gómez giới thiệu bản thân là sinh viên dự bị nha khoa, người mẫu, doanh nhân. Với tư cách Miss Grand Cuba, cô muốn đại diện cho sức mạnh, sự ấm áp và quyết tâm của người dân Cuba, đồng thời sử dụng tiếng nói của mình để khuyến khích giới trẻ dám ước mơ vượt ra ngoài hoàn cảnh. Ảnh: @ning_pathama, @alyannitgomez.