Hoa hậu Hà Trúc Linh đẹp rực rỡ trên thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt nam 2026

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Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương gây bất ngờ khi tái xuất tại đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 trên quê hương Hải Phòng. Sau 24 năm đăng quang, người đẹp đất Cảng ghi dấu ấn với nhan sắc và phong thái cuốn hút vượt thời gian.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đẹp rạng rỡ tại thảm đỏ. Cô cũng là thành viên của Ban Giám khảo của cuộc thi năm nay.

Đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đồng hành cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 từ hành trình đầu tiên nhằm chia sẻ kinh nghiệm, quá trình chăm sóc bản thân và làm sao để có thần thái tự tin nhất trên sân khấu, hướng đến Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

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Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh chọn váy trắng khoe vai trần tại sự kiện. Cô sẽ cùng 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn tiết mục mở màn Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

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Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi hạnh phúc khi Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức tại Hải Phòng - thành phố quê hương của cô.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 khoe nhan sắc lộng lẫy trên thảm đỏ.

Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thị Thùy Dương tại thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô đồng hành tại nhiều hoạt động của cuộc thi.

Đại sứ Thể thao và Thời trang, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 Đinh Hoàng Linh Đan gây ấn tượng với phong cách trưởng thành, tự tin.

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Người đẹp Vũ Quỳnh Trang - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2010 - xuất hiện trong tà áo dài truyền thống.