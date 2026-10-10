Sơn Tùng M-TP, Steven Nguyễn đưa lễ hội đua bò An Giang lên màn ảnh

Sau thành công của phim “Mưa đỏ”, diễn viên Steven Nguyễn trở lại màn ảnh rộng với vai diễn trong “Trại buôn người”. Bên cạnh những phân cảnh hành động, bộ phim gây chú ý khi tái hiện không khí sôi động của ngày hội đua bò Chùa Rô tại An Giang, đưa nét văn hóa đặc trưng của vùng Bảy Núi đến gần hơn với khán giả.

Để hóa thân thành một thanh niên đua bò miền Tây, Steven Nguyễn đã đến Châu Đốc (An Giang) trước một tháng để học đứng bừa và điều khiển bò thật. Trong buổi tập đầu tiên, anh suýt bị bò đá trúng người, đồng thời nhiều lần ngã trên sân tập lầy lội.

Steven Nguyễn, Sơn Tùng M-TP cùng tái hiện hội đua bò An Giang lên màn ảnh, MV. Ảnh Đoàn phim/Cắt từ MV

Nam diễn viên còn phơi nắng, giảm 4kg để tạo ngoại hình gầy gò, lam lũ phù hợp với nhân vật. Lịch quay dày đặc cùng các cảnh hành động khiến anh nhiều lần kiệt sức, bị bầm tím và trầy xước.

Việc đưa lễ hội đua bò vào phim không chỉ tạo điểm nhấn về hình ảnh mà còn góp phần khắc họa đời sống văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ. Qua những màn tranh tài kịch tính, khán giả có thêm góc nhìn về phong tục, sinh hoạt và bản sắc của người dân vùng Bảy Núi.

Không chỉ xuất hiện trên màn ảnh rộng, lễ hội đua bò Bảy Núi còn được Sơn Tùng M-TP đưa vào MV “Come my way”, ra mắt ngày 28/5/2026. Sản phẩm âm nhạc kết hợp hình ảnh những màn đua bò gay cấn với các yếu tố văn hóa Việt Nam, tạo nên màu sắc riêng cho một sản phẩm giải trí hiện đại.

Sơn Tùng M-TP tái hiện lễ hội đua bò Bảy Núi trong MV “Come my way“. Ảnh: MT-P Entertainment

Sau 4 tháng phát hành, MV đạt 42 triệu lượt xem trên YouTube, cho thấy sức lan tỏa của sản phẩm âm nhạc tới đông đảo công chúng.

Từ điện ảnh đến âm nhạc, việc khai thác chất liệu văn hóa truyền thống trong các sản phẩm giải trí góp phần mở rộng cách tiếp cận di sản.

Khi được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi, những nét đẹp văn hóa địa phương có thêm cơ hội tiếp cận khán giả trẻ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người An Giang đến công chúng rộng rãi hơn.