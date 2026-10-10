6 cặp đôi phim Hoa ngữ và Đài Loan ăn ý trên màn ảnh

1. Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng

Lâm Y Thần nổi tiếng với khả năng tạo phản ứng ăn ý cùng các bạn diễn. Trong số đó, màn kết hợp với Trịnh Nguyên Sướng trong Thơ Ngây để lại dấu ấn sâu đậm. Bộ phim cuối cùng hai người đóng chung là Love or Bread, lên sóng năm 2008. Vài năm trước, cả hai xuất hiện trong một chương trình thực tế, khơi dậy mong muốn của người hâm mộ về màn tái hợp trên màn ảnh của cặp đôi này.

2. Trần Kiều Ân và Nguyễn Kinh Thiên

Trần Kiều Ân là một trong những nữ diễn viên có khả năng kết hợp ăn ý với nhiều bạn diễn nam. Định Mệnh Anh Yêu Em là tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của cô, đặc biệt nhờ màn kết hợp cùng Nguyễn Kinh Thiên. Chuyện tình vừa ngọt ngào vừa nhiều trắc trở của hai nhân vật chính trở nên thuyết phục qua diễn xuất tự nhiên của cả hai. Dù hiện tại mỗi người theo đuổi những dự án riêng, màn kết hợp này vẫn được khán giả nhớ đến.

3. Lại Nhã Nghiên và Trần Sở Hà

Vai diễn Pi Ya Nuo trong Bromance không chỉ cho thấy khả năng hóa thân linh hoạt của Lại Nhã Nghiên mà còn giúp cô tạo nên màn kết hợp đáng nhớ với Trần Sở Hà, người thủ vai Du Tử Phong. Dù phim có nhiều tình tiết quen thuộc và cốt truyện kịch tính, sự ăn ý tự nhiên giữa hai diễn viên vẫn giúp chuyện tình của họ trở nên cuốn hút. Phản ứng hóa học bùng nổ của cặp đôi góp phần đưa tác phẩm trở thành bộ phim tình cảm đáng xem, khai thác mô-típ nữ cải trang nam.

4. Trịnh Sảng và Dương Dương

Trịnh Sảng và Dương Dương quen biết nhau qua chương trình thực tế Divas Hit the Road trước khi đóng chung trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Bộ phim tạo nên sức hút lớn nhờ những lời thoại ngọt ngào và khoảnh khắc lãng mạn giữa hai nhân vật chính. Dù Trịnh Sảng từng hợp tác với nhiều nam diễn viên nổi tiếng, màn kết hợp cùng Dương Dương vẫn để lại ấn tượng đặc biệt, giúp hai nhân vật Vi Vi và Tiêu Nại trở thành cặp đôi được yêu thích.

5. Dương Mịch và Triệu Hựu Đình

Dương Mịch và Triệu Hựu Đình đều sở hữu sự nghiệp nổi bật, trong đó Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa là một trong những tác phẩm đáng nhớ nhất. Dù kịch bản có nhiều tình tiết đậm chất ngôn tình, diễn xuất của hai diễn viên vẫn truyền tải được chuyện tình đầy bi thương và khắc khoải giữa Bạch Thiển và Dạ Hoa. Từ ánh mắt đến những phân cảnh tình cảm, cả hai cho thấy sự ăn ý trong việc khắc họa mối quan hệ nhiều thử thách. Đây cũng là lý do khán giả vẫn mong chờ họ có cơ hội tái hợp.

6. Đặng Luân và Dương Tử

Đặng Luân và Dương Tử có mối quan hệ đồng nghiệp lâu năm khi từng hợp tác từ những ngày đầu sự nghiệp của nam diễn viên. Trước khi tái hợp trong Hương Mật Tựa Khói Sương, cả hai đã có thời gian quen thuộc với cách diễn xuất của nhau. Sự thoải mái trong tương tác giúp họ khắc họa thuyết phục chuyện tình giữa Cẩm Mịch và Húc Phượng. Những bước ngoặt liên tiếp của câu chuyện càng làm nổi bật khả năng diễn xuất của cặp đôi, từ các khoảnh khắc ngọt ngào đến những phân đoạn đau lòng. Vì vậy, người hâm mộ vẫn hy vọng cả hai sẽ có dịp hợp tác trong một dự án mới.

Sự ăn ý của sáu cặp đôi đã góp phần nâng tầm sức hút cho những bộ phim họ tham gia. Không chỉ tạo nên những chuyện tình đáng nhớ, các diễn viên còn khiến mối quan hệ giữa nhân vật trở nên tự nhiên và giàu cảm xúc. Chính dấu ấn ấy khiến khán giả tiếp tục mong chờ ngày họ tái hợp trên màn ảnh.