Dàn giám khảo quyền lực 'cân não' chấm Hoa hậu Việt Nam 2026

Ít phút trước khi đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 bắt đầu, Ban giám khảo xuất hiện ở thảm đỏ. Đạo diễn, nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn theo sát những hoạt động gắn với bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến của cuộc thi. Ấn tượng của đạo diễn Lê Thiện Viễn còn đến từ buổi xem thí sinh tập đồng diễn. Những cô gái có vẻ hiền, ít nói trong giao tiếp lại thể hiện nguồn năng lượng mạnh mẽ khi biểu diễn cùng nhau.

MC Trần Ngọc hào hứng với lần đầu ngồi "ghế nóng" chấm điểm thí sinh Hoa hậu Việt Nam. Anh đưa ra những lời khuyên quý giá cho các cô gái khi xuất hiện trước ống kính máy quay và cách giao tiếp, thuyết trình sao cho ấn tượng.

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa có kinh nghiệm nhiều năm làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam.

Các thành viên giám khảo cùng bám sát tiêu chí cuộc thi để đưa ra đánh giá chính xác nhất. Sự thống nhất được hình thành qua quá trình trao đổi giữa những góc nhìn độc lập.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - lần đầu làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam.

Nữ đạo diễn kỳ vọng đêm chung khảo sôi động, thí sinh có thêm cơ hội bộc lộ thế mạnh của mình.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền là một trong những nghệ sĩ đầu tiên bước trên thảm đỏ chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.