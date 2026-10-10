'Hoàn Châu Cách Cách' bản mới gây tranh cãi

Phiên bản chuyển thể mới của Hoàn Châu Cách Cách đang trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Thay vì chỉ thu hút sự chú ý nhờ thương hiệu gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả, tác phẩm lại đối diện những phản hồi trái chiều, đặc biệt xoay quanh cách xây dựng nhân vật Nhĩ Khang.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, dự án được thực hiện dưới hình thức phim ngắn chiếu mạng, quy tụ những gương mặt trẻ như Hồ Liên Hinh và La Nhất Châu. Bên cạnh việc tái hiện câu chuyện quen thuộc, ê-kíp đưa vào một số tình tiết mang màu sắc giải trí hiện đại, trong đó có mô-típ xuyên vào sách và thực hiện nhiệm vụ theo hệ thống. Những thay đổi này tạo nên hướng tiếp cận khác so với phiên bản truyền hình từng được yêu thích.

Hoàn Châu cách cách phiên bản mới bị chỉ trích dữ dội vì phá nát nguyên tác. Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, diện mạo của Nhĩ Khang mới là chi tiết khiến bộ phim nhận nhiều bình luận nhất. Trong phiên bản này, nhân vật do Viên Tử Minh đảm nhận. Lớp trang điểm với tông nền sáng, kết hợp phần mắt được nhấn đậm, khiến ngoại hình của nam diễn viên trở thành đề tài tranh luận. Một số khán giả cho rằng cách tạo hình chưa phù hợp với hình ảnh thị vệ hoàng gia có võ nghệ và phong thái điềm đạm.

Không chỉ phần hóa trang, biểu cảm cùng cách di chuyển của nhân vật cũng bị nhận xét là thiếu tự nhiên. Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều người dùng những lời lẽ châm biếm để nói về diện mạo Nhĩ Khang trong bản làm lại. Những ý kiến này nhanh chóng lan truyền, đưa nhân vật trở thành một trong những điểm được nhắc đến nhiều nhất khi khán giả bàn về dự án.

Dù vậy, mức độ quan tâm dành cho Hoàn Châu Cách Cách phiên bản mới không hoàn toàn đồng nghĩa với sự đón nhận tích cực. Theo nguồn tin được dẫn lại, tác phẩm ghi nhận hơn 69 triệu lượt thảo luận trên Weibo trong ngày phát sóng. Một bộ phận người xem đánh giá các tình tiết mới có thể tạo nhịp kể nhanh, phù hợp với hình thức phim ngắn và nhu cầu giải trí trên nền tảng trực tuyến.

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả bày tỏ sự không hài lòng khi cho rằng việc thay đổi nguyên tác và hình tượng nhân vật đã làm giảm sức hấp dẫn của câu chuyện quen thuộc. Với những người từng theo dõi bản phim cũ, sự khác biệt trong cách xây dựng Nhĩ Khang không đơn thuần nằm ở trang phục hay lớp hóa trang, mà còn liên quan đến ấn tượng họ lưu giữ về nhân vật suốt nhiều năm.

Hoàn Châu Cách Cách phiên bản ra mắt năm 1998.

Tranh luận xoay quanh Hoàn Châu Cách Cách cũng kéo sự chú ý trở lại phiên bản ra mắt năm 1998. Trong tác phẩm này, Châu Kiệt đảm nhận vai Nhĩ Khang và được nhiều khán giả nhớ đến nhờ vẻ ngoài cứng cỏi cùng cách thể hiện nhân vật theo hướng chững chạc. Việc người xem nhắc lại bản phim cũ cho thấy sức sống của những hình tượng từng tạo dấu ấn trên màn ảnh.

Dẫu có thêm những cách kể chuyện mới, Hoàn Châu Cách Cách vẫn là tác phẩm gắn với ký ức của đông đảo khán giả. Bởi vậy, mỗi lần được làm lại, dự án không chỉ được so sánh về nội dung mà còn phải đối diện kỳ vọng dành cho các nhân vật kinh điển. Trường hợp Nhĩ Khang cho thấy tạo hình và cách thể hiện nhân vật có thể ảnh hưởng đáng kể đến phản ứng của công chúng, nhất là khi phiên bản mới đặt cạnh một hình tượng đã in sâu trong lòng người xem.