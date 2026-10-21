Bác thông tin sập cầu Ông Cốm

Ngày 21/10, ông Nguyễn Văn Ngoạn, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ Trung (tỉnh Vĩnh Long), khẳng định thông tin cầu Ông Cốm bị sập đang lan truyền trên một số trang mạng xã hội là sai sự thật.

Cơ quan Công an đang kiểm tra, xử lý việc lan truyền thông tin này trên mạng xã hội. Theo Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ Trung, tháng 10/2025, địa phương đã có văn bản thông báo cắt giao thông để phục vụ thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường huyện 34.

Cầu Ông Cốm thuộc hạng mục phải tháo dỡ, phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng đường huyện 34.

Hiện đơn vị thi công đang triển khai hạng mục cống thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường huyện 34, thay thế cầu hiện hữu. Cầu Ông Cốm nằm trong hạng mục chuẩn bị tháo dỡ để bàn giao cho địa phương xem xét tái sử dụng ở vị trí khác, chứ không phải bị sập như thông tin lan truyền.

Trước đó, một số trang mạng xã hội và tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin, hình ảnh với nội dung: “Cầu Ông Cốm đã sập... ".