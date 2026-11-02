Theo thống kê toàn tỉnh có 1.414 hộ dân, tổ chức được thống kê, kiểm đếm và 577 hộ được ban hành thông báo thu hồi đất theo hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi.

Tỉnh Lào Cai yêu cầu, trước ngày 31/12/2026 hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường; chậm nhất trong quý II/2027 phải thực hiện xong toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Khu tái định cư tại thôn Tân Việt, xã Quy Mông đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng bố trí tại định cư để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Để sớm ổn định cuộc sống cho những hộ dân có nhà, đất bị thu hồi phục vụ dự án, tỉnh Lào Cai dự kiến bố trí 38 khu tái định cư. Đến nay, tỉnh đã khởi công xây dựng 28 khu tái định cư, trong đó 3 khu đã thi công hoàn thành, 3 khu đã có sẵn mặt bằng và 22 khu đang được đầu tư xây dựng, 10 khu còn lại đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Hiện nay, việc xây dựng các khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đang được các nhà thầu triển khai thi công tích cực, khắc phục mọi khó khăn để bàn giao trong thời gian sớm nhất.

Tỉnh Lào Cai phấn đấu hoàn thành các khu tái định cư, phục vụ dự án đường sắt trước ngày 30/3/2027.