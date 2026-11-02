Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm

Cùng đi với đoàn có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoàn đã đến khảo sát thực tế tiến độ Dự án sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Dự án trùng tu, nâng cấp Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường An Xuyên).

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải (thứ hai từ trái sang) và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt (bìa trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng (thứ ba từ trái sang) kiểm tra tiến độ Dự án sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường An Xuyên).

Dự án sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau do Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 29 tỷ đồng.

Hiện dự án đang tập trung thi công gói thầu số 10 (sửa chữa, nâng cấp công trình) và gói thầu số 11 (cây xanh). Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào ngày 10/5/2027.

Dự án sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 10/5/2027.

Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh cũng làm chủ đầu tư Dự án trùng tu, nâng cấp Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tổng mức đầu tư hơn 44,5 tỷ đồng.

Dự án đã khởi công các gói thầu xây lắp từ ngày 29/9/2026, dự kiến hoàn thành vào ngày 17/4/2027; riêng gói thầu thiết bị đang triển khai đồng bộ theo tiến độ xây lắp.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt chỉ đạo đơn vị thi công phải đảm bảo chất lượng từng hạng mục.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, quá trình triển khai 2 dự án thời gian qua không phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt lưu ý các đơn vị thi công phải thực hiện tỉ mỉ từng hạng mục, làm đến đâu đảm bảo chất lượng đến đó.

Riêng với Dự án sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau, đặc biệt cần có giải pháp xác định chính xác tuyệt đối từng ngôi mộ.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải kiểm tra tiến độ Dự án trùng tu, nâng cấp Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường An Xuyên).

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra thực tế các công trình, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các đơn vị thi công tập trung lực lượng hoàn thành các hạng mục với chất lượng cao nhất. Đồng thời, chủ đầu tư nhanh chóng hoàn chỉnh báo cáo các hạng mục phát sinh để trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến ngay trong tuần sau./.