Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo giải quyết vấn đề Báo CAND phản ánh

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo CAND, mặc dù chưa được cấp kinh phí song các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công ích nói trên hàng ngày vẫn thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn các phường trung tâm của tỉnh; vẫn phải đảm bảo điện chiếu sáng các trục đường đô thị… Mọi hoạt động dịch vụ công vẫn thực hiện bình thường.

Hệ thống điện chiếu sáng công cộng về đêm ở Đồng Hới vẫn luôn được đảm bảo để phục vụ khách du lịch và người dân trên địa bàn.

Nguyên nhân không phải do tỉnh Quảng Trị thiếu kinh phí mà do vướng mắc tại các sở ngành, các phường, xã liên quan. Vì vướng mắc về cơ chế quản lý nên các đơn vị hoạt động dịch vụ công ích của tỉnh Quảng Trị đang gặp rất nhiều khó khăn, thiếu nguồn tiền để duy trì hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh như chi trả tiền lương, thanh toán bảo hiểm xã hội, nộp thuế và chi phí nguyên vật liệu đầu vào.

Công văn của UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo giải quyết vấn đề Báo CAND phản ánh.

Ngay sau khi Báo CAND đăng tải, UBND tỉnh Quảng Trị có Công văn 9669/VP-TH gửi sở Nông nghiệp và sở Tài chính tỉnh Quảng Trị nêu rõ “Báo điện tử Công an nhân dân ngày 21/10/2026 có bài: Chưa được cấp kinh phí, các đơn vị dịch vụ công vẫn phải hoạt động. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị có ý kiến chỉ đạo; giao sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/10/2026.

Tiếp đó, ngày 29/10/2026, UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục có công văn số 5401/UBND-NNMT về việc đôn đốc xử lý các khoản kinh phí còn thiếu, chưa thanh toán đối với khối lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh môi trường đã thực hiện.

Dù chưa được cấp kinh phí hơn 4 tháng qua, song các đơn vị dịch vụ công ở Quảng Trị vẫn luôn duy trì hoạt động, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

Để khẩn trương xử lý các khoản kinh phí còn thiếu, chưa thanh toán đối

với khối lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ

sinh môi trường đã thực hiện, đồng thời đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong giải

quyết nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu:

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với các

đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung theo đề nghị của Sở Tài

chính để Sở Tài chính có cơ sở nghiên cứu phương án xử lý; hoàn thành trước ngày 4/11/2026.

Công nhân vệ sinh môi trường ở phường Đông Hà thu gom rác thải trên địa bàn phường.

Sở Tài chính khẩn trương triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo

chỉ đạo của UBND tỉnh, chủ động chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện; kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, tài

liệu cần thiết; đề xuất phương án xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND

tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với nội dung vượt thẩm quyền; hoàn thành trước ngày

9/11/2026.

Công nhân vệ sinh môi trường ở Đồng Hới luôn đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp trên các tuyến đường.

Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc rút kinh

nghiệm đối với việc chậm tiến độ thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao;

nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, chủ động xử lý công việc theo chức

năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời trao đổi, thống nhất phương án giải quyết

các khó khăn, vướng mắc, không để tiếp tục phát sinh chậm trễ, ảnh hưởng đến

tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Yêu cầu Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện.