Bắc Ninh - Thành phố tôi yêu
Bắc Ninh mình đẹp lắm em ơi
Tỏa sáng lung linh rạng đất trời
Vang vọng ngàn năm vùng đất cổ
Đậm đà Quan họ tỏa muôn nơi.
Bắc Ninh mình nay càng đẹp em ơi
Công nghệ cao, sức sống xuân,
vui thêm nhịp cầu mới
Đường phố dọc ngang, bao tòa nhà vươn tới
Đồng ruộng, núi rừng xanh biếc thắm tươi.
Bắc Ninh mình nay Thành phố em ơi
Sông Cầu, sông Thương hẹn hò mùa trẩy hội
Lúng liếng tình người một dải quê hương
Bắc Ninh mình - Kinh Bắc đỗi thân thương.
Bắc Ninh mình Thành phố trẻ tôi yêu !
Bắc Ninh, tháng 9 năm 2026
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bac-ninh-thanh-pho-toi-yeu-postid454595.bbg