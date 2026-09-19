Bắc Ninh - Thành phố tôi yêu

Lễ gắn biển tên phố Đỗ Cao Mại là sự kiện có ý nghĩa trong đời sống văn hóa, xã hội của địa phương, không chỉ tôn vinh những đóng góp của một danh nhân quê hương Xuân Đỉnh mà còn giáo dục truyền thống hiếu học, tinh thần hết lòng vì dân, vì nước cho các thế hệ.