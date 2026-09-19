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Bắc Ninh - Thành phố tôi yêu

Báo Bắc Ninh
Gốc
Khu trung tâm phường Kinh Bắc (Bắc Ninh). Ảnh minh họa.

Khu trung tâm phường Kinh Bắc (Bắc Ninh). Ảnh minh họa.

Bắc Ninh mình đẹp lắm em ơi

Tỏa sáng lung linh rạng đất trời

Vang vọng ngàn năm vùng đất cổ

Đậm đà Quan họ tỏa muôn nơi.

Bắc Ninh mình nay càng đẹp em ơi

Công nghệ cao, sức sống xuân,

vui thêm nhịp cầu mới

Đường phố dọc ngang, bao tòa nhà vươn tới

Đồng ruộng, núi rừng xanh biếc thắm tươi.

Bắc Ninh mình nay Thành phố em ơi

Sông Cầu, sông Thương hẹn hò mùa trẩy hội

Lúng liếng tình người một dải quê hương

Bắc Ninh mình - Kinh Bắc đỗi thân thương.

Bắc Ninh mình Thành phố trẻ tôi yêu !

                                             Bắc Ninh, tháng 9 năm 2026

Nguyễn - Sỹ

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bac-ninh-thanh-pho-toi-yeu-postid454595.bbg