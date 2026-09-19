Hơn 550 tình nguyện viên chung tay thu gom 1,7 tấn rác tại Hà Nội

Ngày 19/9, khu vực Công viên Bãi xe ngầm Mễ Trì Hạ trở nên nhộn nhịp khi hàng trăm tình nguyện viên tập trung tham gia chiến dịch “Ngày Dọn rác Thế giới - World Cleanup Day 2026”. Trước khi bắt đầu, các tình nguyện viên được hướng dẫn về an toàn trong quá trình thu gom cũng như cách nhận diện, phân loại từng nhóm rác.

Sau hoạt động, hơn 550 tình nguyện viên tại Hà Nội đã thu gom tổng cộng 1,7 tấn rác thải, phần lớn là rác nhựa sinh hoạt, bao bì dùng một lần và đầu lọc thuốc lá.

Các tình nguyện viên thu gom rác dọc tuyến đường Phạm Hùng. Ảnh: Thu Ngân.

Theo chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, Điều phối Quốc gia, Let’s Do It Vietnam và Ngày Dọn rác Thế giới tại Việt Nam, rác thải nhựa không chỉ là mối đe dọa đối với hệ sinh thái mà còn phản ánh những thói quen tiêu dùng chưa bền vững.

"Chiến dịch năm nay không dừng lại ở hành động nhặt rác, mà hướng tới việc thay đổi tư duy: Ngăn chặn rác thải ngay tại nguồn và coi rác thải là tài nguyên cần được đưa trở lại chuỗi tuần hoàn. Mỗi hành động nhỏ của từng cá nhân hôm nay chính là nền tảng để tạo nên một đô thị giảm thiểu nhựa trong tương lai", chị Cẩm Tú chia sẻ.

Từ nhặt rác đến thay đổi thói quen

Trong số những tình nguyện viên tham gia chương trình có nhiều sinh viên, những người trẻ lần đầu hoặc thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng về môi trường.

Nguyễn Thị Thanh Hoàn, sinh viên Học viện Ngoại giao, cho rằng việc trực tiếp tham gia thu gom rác giúp cô cảm nhận rõ hơn sức mạnh của hành động tập thể.

“Khi thấy một hành động nhỏ của mình được mọi người hưởng ứng và cùng làm theo, thì mình mới cảm nhận rõ được sức mạnh của tinh thần tập thể. Tham gia sự kiện ngày hôm nay thì giúp cho những sinh viên như mình có thêm niềm tin rằng thế hệ trẻ bọn mình hoàn toàn có thể tạo ra được những thay đổi tích cực cho cộng đồng bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất”, Hoàn chia sẻ.

Ngày Dọn rác Thế giới đã thu hút nhiều bạn trẻ tham gia vì một môi trường xanh.

Chị Phương Anh, một tình nguyện viên khác, cho rằng những hành động tưởng như rất nhỏ có thể tạo ra tác động lớn khi được duy trì và lan tỏa.

“Mình tin là hành động của mình dù có nhỏ thôi nhưng mà nó vẫn sẽ mang ý nghĩa lớn, ít nhất là đối với bản thân trước đã, sau đó thì thông qua những hoạt động như thế này thì mình có thể mang ảnh hưởng lớn hơn đến những người xung quanh”, Phương Anh chia sẻ.

Theo Phương Anh, để những thay đổi không chỉ dừng lại trong một sự kiện, cần duy trì việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức thông qua mạng xã hội và các kênh truyền thông. Khi mỗi người hình thành được ý thức và sự chủ động, việc bảo vệ môi trường có thể diễn ra ngay trong sinh hoạt hằng ngày, thay vì chỉ xuất hiện ở những đợt ra quân tập trung.

Khi hành động nhỏ tạo thành sức mạnh cộng đồng

Tham gia sự kiện tại Hà Nội, bà Siisi Saetalu, Đại biện lâm thời Estonia tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng khoảng cách địa lý không ngăn cản các cộng đồng cùng hành động vì một mục tiêu chung.

“Ngày Dọn rác Thế giới không chỉ đơn thuần là đi nhặt rác, mà còn là câu chuyện về việc mỗi người tự giác nhận trách nhiệm với chính nơi mình sinh sống. Dù khoảng cách địa lý giữa Hà Nội và Tallinn hay Việt Nam và Estonia có xa xôi đến đâu, chúng ta đều chung một mục tiêu hướng tới. Ngày Dọn rác Thế giới là minh chứng rõ nhất cho những điều tuyệt vời có thể xảy ra khi mọi người cùng quyết tâm hành động. Việc một cá nhân nhặt một mẩu rác tuy nhỏ bé, nhưng khi được người khác nhìn thấy, họ sẽ cùng chung tay tham gia và tiếp tục truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Từ đó, một hành động nhỏ ban đầu đã lan tỏa thành sức mạnh của cả tập thể”, Bà Siisi Saetalu nói.

Chiến dịch được kỳ vọng sẽ thay đổi thói quen sử dụng đồ dùng của nhiều người dân.

Bên cạnh điểm cầu trung tâm tại Hà Nội, chiến dịch World Cleanup Day 2026 cũng được Let’s Do It Vietnam hưởng ứng đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như: Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Tổng cộng, hơn 10.000 tình nguyện viên trên 22 tỉnh thành đã hưởng ứng, chung tay vì một Việt Nam không rác thải.