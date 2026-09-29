Bắc Ninh định hình mô hình phát triển mới

Bắc Ninh xác định lộ trình đổi mới mô hình phát triển với ba mốc 2030, 2035 và 2045, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11–12%/năm, kinh tế số chiếm từ 45% GRDP và tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 65%.

Đổi mới mô hình phát triển được Bắc Ninh xác định không chỉ là thay đổi cách thức tạo ra tăng trưởng mà còn là quá trình đổi mới đồng bộ từ phương thức lãnh đạo, quản trị, tổ chức không gian phát triển đến huy động và sử dụng các nguồn lực. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng; quản trị từng bước chuyển từ kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu, tiêu chí, kết quả và sản phẩm công việc.

Một hướng đi nổi bật là tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và các ngành có giá trị gia tăng cao; đồng thời hình thành khu thương mại tự do, khu logistics hàng không, trung tâm tiếp vận, cung ứng quốc tế gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Bắc Ninh cũng định hướng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng liên kết giữa Nhà nước - doanh nghiệp - viện nghiên cứu - trường đại học, thúc đẩy đưa kết quả nghiên cứu và R&D vào sản xuất.

Cùng với phát triển kinh tế, Chương trình hành động đặt yêu cầu xây dựng xã hội hiện đại, bao trùm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, y tế, giáo dục và hệ thống an sinh xã hội. Văn hóa và con người Bắc Ninh được xác định là một động lực nội sinh, gắn bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc với phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Để những mục tiêu này đi vào thực tế, Chương trình yêu cầu cụ thể hóa nhiệm vụ bằng lộ trình, nguồn lực, sản phẩm và kết quả đầu ra; tăng cường kiểm tra, giám sát và gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu. Đây là điểm đáng chú ý bởi hiệu quả đổi mới mô hình phát triển cuối cùng phải được đo bằng những chuyển biến cụ thể trong kinh tế, xã hội, môi trường và đời sống người dân.