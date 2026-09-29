Trách nhiệm, quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng

Cùng chủ trì phiên họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Qua 9 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh duy trì đà tăng trưởng khá so với cùng kỳ: tổng sản lượng thuỷ sản tăng 6,7%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,7%; sản lượng tôm chế biến tăng 16,8%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 10,6%.

Du lịch Cà Mau tiếp tục thu hút du khách, đặc biệt lượng khách tăng cao trong dịp lễ 2/9 vừa qua.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh thu hút 42 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký hơn 40.600 tỷ đồng. Tiến độ các dự án trọng điểm được đẩy mạnh. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, giáo dục, y tế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ.

Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm được quan tâm; quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội giữ vững.

Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Công Quân báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Tiếp tục tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn"

Bên cạnh kết quả đạt được, phiên họp cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Tăng trưởng kinh tế chưa có đột phá, thiếu yếu tố mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; sản xuất công nghiệp phụ thuộc nhiều vào sản phẩm chủ lực; nông nghiệp, thuỷ sản gặp khó khăn do chi phí đầu vào tăng, trong khi giá lúa và tôm nguyên liệu có thời điểm giảm sâu.

Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 48% kế hoạch, chưa đạt mục tiêu quý III; giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Những vướng mắc về mặt bằng, giá đất và vật liệu xây dựng chưa được xử lý dứt điểm. Hoạt động của doanh nghiệp còn gặp khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, ngừng kinh doanh còn cao.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Chí Thiện

thông tin về kết quả nổi bật của ngành trong quý III và nêu ra một số khó khăn, tồn tại.

Tại phiên họp, đại diện các sở, ngành tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng quý IV và cả năm 2026; tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, nhất là trong đầu tư công và dự án hạ tầng trọng điểm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện nhấn mạnh vai trò quan trọng của giải ngân vốn đầu tư công đối với tăng trưởng cả năm.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng

Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên, các sở, ngành phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung vào từng lĩnh vực, tạo sự thống nhất trong triển khai, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu kết luận phiên họp.

Trong đó, rà soát kỹ từng chỉ tiêu, từng khu vực kinh tế, từng ngành, lĩnh vực, tập trung vào những yếu tố có khả năng tác động trực tiếp đến tăng trưởng trong quý IV; khai thác hiệu quả mùa du lịch cuối năm, nhất là từ sự kiện Festival Tôm Cà Mau, gắn với quảng bá hình ảnh, sản phẩm và tiềm năng của tỉnh.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực cho tăng trưởng. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, địa phương rà soát từng dự án, từng gói thầu, từng công trình; đồng thời tháo gỡ thực chất những khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực cho tăng trưởng.

Các sở, ban, ngành, địa phương nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh; chủ động đối thoại, tiếp nhận và xử lý các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công và triển khai các nhiệm vụ cụ thể gắn với giải pháp phát triển, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Quý IV là thời gian có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026. Từng đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương phải xác định rõ việc gì cần làm, ai chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và kết quả phải đạt được; tăng cường phối hợp, chủ động xử lý công việc, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo.

Đặc biệt, đối với những nhiệm vụ đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và những nội dung đã được kết luận tại các cuộc họp, đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, chất lượng; trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo kịp thời./.