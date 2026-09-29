Thuế kỹ thuật số có thể mang lại 25 tỷ euro/năm cho EU

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Ước tính này cao gấp khoảng 5 lần con số do Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra trước đó, cho thấy dư địa nguồn thu đáng kể từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số tại châu Âu. Đề xuất thuế kỹ thuật số nhằm bổ sung nguồn thu trực tiếp cho ngân sách EU trong bối cảnh khối cần thêm nguồn lực để tài trợ các ưu tiên mới và hoàn trả khoản nợ chung.

Các nước thành viên đang khẩn trương đàm phán về Khung tài chính đa niên (MFF) tiếp theo, dự kiến áp dụng từ năm 2028, với mục tiêu đạt thỏa thuận vào cuối năm nay. Việc tìm kiếm các nguồn thu mới là một trong những vấn đề then chốt trong quá trình này.

Bên cạnh thuế kỹ thuật số, EU cũng xem xét một số phương án khác, trong đó có thuế đối với hoạt động cờ bạc trực tuyến và tài sản tiền kỹ thuật số. Theo ước tính của Nghị viện châu Âu (EP), hai nguồn này có thể mang lại lần lượt khoảng 3,9 tỷ euro và 3 tỷ euro mỗi năm.

Tuy nhiên, việc thống nhất và triển khai các nguồn thu mới vẫn gặp nhiều trở ngại. Một số nước thành viên lo ngại thuế kỹ thuật số có thể gây căng thẳng về địa chính trị và dẫn tới nguy cơ Mỹ đáp trả bằng các biện pháp thương mại. Thuế đối với hoạt động cờ bạc trực tuyến cũng vấp phải sự phản đối từ Malta, trong khi việc đánh thuế tài sản tiền kỹ thuật số được đánh giá là khó thực hiện do nguy cơ né thuế và sự biến động của thị trường.

Các cuộc đàm phán về nguồn thu mới cho ngân sách EU hiện đang chậm tiến độ. Trong số các phương án được xem xét, thuế kỹ thuật số được đánh giá là một lựa chọn tương đối dễ triển khai ở cấp EU và có khả năng tạo nguồn thu đáng kể cho khối.