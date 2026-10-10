'Ba nhất' từ những việc làm gần dân

Những bước chân không mỏi

Từ đầu năm 2026, Công an xã Kim Ngân phát động phong trào thi đua “Ba nhất”: “Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất”. 21 nội hàm của phong trào được cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ, ca trực, từng chuyến xuống bản và từng trường hợp người dân cần giúp đỡ. Với Công an xã Kim Ngân, “Ba nhất” không chỉ là phong trào thi đua mà còn là thước đo trong công việc hằng ngày: Giữ nghiêm kỷ luật, tận tụy với nhiệm vụ và đặt lợi ích của Nhân dân ở vị trí trung tâm.

Lực lượng Công an xã vận động di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi trú ẩn an toàn - Ảnh: Doãn Linh

Xã Kim Ngân được hình thành trên cơ sở hợp nhất các xã Kim Thủy, Lâm Thủy và Ngân Thủy. Địa bàn rộng hơn 881km², có 13 bản, 2.543 hộ với gần 10.000 nhân khẩu và gần 31km đường biên giới giáp Lào. Sau khi được kiện toàn, Công an xã Kim Ngân phải đối mặt với không ít khó khăn. Trụ sở làm việc còn chật hẹp, điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ thiếu thốn, địa bàn rộng, giao thông cách trở, dân cư phân bố không tập trung. Nhưng khó khăn không thể trở thành lý do để công việc bị gián đoạn.

Tại trụ sở Công an xã, phòng giao ban được bố trí làm nơi tiếp công dân. Cán bộ, chiến sĩ tranh thủ từng khoảng không gian để tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho bà con. Từ đăng ký phương tiện giao thông, quản lý cư trú đến cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử, người dân được hướng dẫn cụ thể, tận tình. Với người dân vùng cao, biên giới, việc một thủ tục được giải quyết ngay tại địa bàn có ý nghĩa rất lớn. Điều đó giúp họ giảm những chuyến đi xa, tiết kiệm thời gian, chi phí và ngày công lao động.

Anh Hoàng Huỳnh, ở bản Tăng Ký, xã Kim Ngân, chia sẻ: “Trước đây, bà con ở bản có việc cần giải quyết thường ngại đi xa, nhất là những thủ tục liên quan đến giấy tờ, cư trú hoặc định danh điện tử. Từ khi cán bộ Công an thường xuyên xuống bản tuyên truyền, hướng dẫn, bà con dễ hỏi, dễ hiểu và thuận lợi hơn nhiều”.

Ở bản Bang, một trong những bản lớn và là trung tâm của xã Kim Ngân, với 394 hộ dân nằm dọc Quốc lộ 9B, cán bộ, chiến sĩ Công an xã thường xuyên xuống địa bàn, thăm hỏi, nắm tình hình và tuyên truyền pháp luật. Những nội dung về chấp hành pháp luật giao thông, phòng ngừa tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, quản lý cư trú và phòng, chống bạo lực gia đình được trao đổi gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với đời sống của đồng bào Bru-Vân Kiều.

Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng Công an đã tạo chuyển biến tích cực trong đời sống cộng đồng. Những biểu hiện như uống rượu từ sáng sớm, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, bỏ bê công việc hoặc gây gổ trong gia đình từng bước giảm dần. Người dân ý thức hơn trong việc giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên của chính mình.

Đại diện Công an xã Kim Ngân thăm hỏi, động viên già làng, người có uy tín trên địa bàn - Ảnh: Doãn Linh

Ở Kim Ngân, “gần dân” không chỉ là đến thăm hỏi hay tuyên truyền. Gần dân còn là có mặt đúng lúc người dân gặp khó khăn, nhất là tại những địa bàn xa, địa hình hiểm trở và còn thiếu điều kiện kết nối. Công an xã đã bố trí các tổ công tác tại những khu vực trung tâm của các xã trước đây, tạo thuận lợi để người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, người dân ở các bản xa, bản giáp biên không phải di chuyển hàng chục cây số về trụ sở chính.

Ở những nơi chưa có sóng điện thoại hoặc người dân chưa có điện thoại thông minh, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống bản, ghi nhận thông tin, hướng dẫn từng trường hợp. Khi cần thiết, cán bộ Công an sử dụng thiết bị của đơn vị để hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công, cập nhật thông tin cư trú và thực hiện thủ tục hành chính.

Với người dân vùng cao, những việc tưởng đơn giản như tạo tài khoản định danh điện tử, đăng ký phương tiện hay cập nhật thông tin cư trú đôi khi lại là trở ngại. Vì vậy, mỗi chuyến xuống bản của cán bộ, chiến sĩ Công an không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn góp phần đưa dịch vụ công, chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân.

Giữ vững bình yên địa bàn

Địa bàn rộng, dân cư phân tán, giáp biên giới khiến Kim Ngân tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật. Để chủ động phòng ngừa, Công an xã duy trì công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Các tổ an ninh, trật tự tại bản trở thành “cánh tay nối dài” của Công an xã. Những người am hiểu địa bàn, phong tục, tập quán và từng hộ dân giúp lực lượng Công an sớm phát hiện bất thường, kịp thời hòa giải mâu thuẫn, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật.

Lực lượng Công an xã tăng cường hướng dẫn người dân tích hợp định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID

Chủ tịch UBND xã Kim Ngân Đặng Văn Dương cho biết: "Thời gian qua, Công an xã Kim Ngân đã chủ động bám địa bàn, gần gũi với Nhân dân, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật. Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, Công an xã Kim Ngân chú trọng xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Người dân được vận động nâng cao cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin, tham gia phòng ngừa tội phạm và bảo vệ tài sản, tính mạng của cộng đồng.

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng được quan tâm. Lực lượng Công an phối hợp với các tổ an ninh, trật tự tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống, kiểm tra những khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao. Với địa bàn miền núi, đường sá xa xôi, phòng ngừa tại chỗ càng có ý nghĩa quan trọng.

Cùng với đó, công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người từng vi phạm pháp luật được triển khai theo hướng vừa nghiêm minh, vừa nhân văn. Mục tiêu không chỉ là ngăn ngừa tái phạm mà còn giúp họ thay đổi nhận thức, ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

Thượng tá Trần Văn Hương, Trưởng Công an xã Kim Ngân, cho biết: “Phong trào thi đua "Ba nhất" được Công an xã xác định là nhiệm vụ chính trị và cũng là phương châm hành động. Kỷ luật giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình công tác; trung thành là giữ vững bản lĩnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ; còn gần dân là biết lắng nghe, chia sẻ, hướng dẫn và giải quyết công việc chính đáng của người dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất”.

Lực lượng Công an xã giúp dân thu hoạch lúa - Ảnh: Doãn Linh

Những điều ấy được thể hiện từ những việc làm cụ thể: Xuống bản giữa lúc trời mưa, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, kịp thời hòa giải mâu thuẫn, tuần tra xuyên đêm để bảo vệ bình yên cho bản làng... Qua từng việc làm, niềm tin của Nhân dân được bồi đắp, mâu thuẫn được giải quyết từ sớm, thủ tục hành chính thuận lợi hơn và ý thức chấp hành pháp luật từng bước nâng lên.

Ở nơi địa hình còn nhiều cách trở, sự bình yên không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của những ngày bám bản, những đêm tuần tra và sự kiên trì vận động, thuyết phục Nhân dân. Giữa đại ngàn Trường Sơn, mỗi bộ quân phục xuất hiện trên con đường vào bản là một tín hiệu bình yên. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tận tụy với công việc là một điểm tựa của Nhân dân. Và phong trào thi đua “Ba nhất” đang được viết tiếp không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng những bước chân bền bỉ của người chiến sĩ Công an xã Kim Ngân trên hành trình giữ gìn bình yên cho bản làng.