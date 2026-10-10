Giải cứu 2 người bị mắc kẹt do tai nạn
Lúc 4 giờ 15 ngày 9-10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo về vụ TNGT giữa ô-tô BKS 29E-785.xxx và ô-tô tải BKS 50H-216xx kéo rơ-moóc BKS 77R-028.xx tại địa phận phường Hoàng Mai (Nghệ An), khiến 2 người mắc kẹt trong cabin.
Lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường để cứu nạn. Tại hiện trường, Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương tiếp cận đưa nạn nhân ra ngoài. Sau khi được giải cứu, hai nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế để chăm sóc, điều trị. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/giai-cuu-2-nguoi-bi-mac-ket-do-tai-nan-post359229.html