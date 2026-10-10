Giải cứu 2 người bị mắc kẹt do tai nạn

Từ những vụ án ma túy được phát hiện, xử lý đến trường hợp sử dụng ma túy trong thời gian điều trị Methadone, những diễn biến mới tại Quảng Trị cho thấy công tác phòng, chống ma túy không chỉ đặt ra yêu cầu đấu tranh với nguồn cung, mà còn đòi hỏi sự chủ động trong quản lý địa bàn, hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa nguy cơ từ cộng đồng, trường học.