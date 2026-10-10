Lợi dụng AI phát tán thông tin sai sự thật về tín ngưỡng, tôn giáo

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Internet và mạng xã hội trở thành phương tiện phổ biến để người dân tiếp cận, trao đổi và chia sẻ thông tin. Tuy nhiên, không gian mạng cũng bị lợi dụng để phát tán thông tin giả, xuyên tạc, gây hoang mang trong dư luận. Đáng chú ý, sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những phương thức mới trong việc tạo dựng, chỉnh sửa và phát tán nội dung giả mạo.

“Tin giả, tin sai sự thật” được tạo ra bởi công nghệ AI liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Lợi dụng AI tạo dựng thông tin sai sự thật

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Quảng Ninh, thời gian qua, đơn vị đã tiếp nhận một số đơn thư phản ánh của cá nhân, tổ chức trên địa bàn về việc các tài khoản, trang và nhóm mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chưa được kiểm chứng, trong đó có những nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo được tạo dựng bằng công nghệ AI.

Tín ngưỡng, tôn giáo là một bộ phận trong đời sống văn hóa, tinh thần của một bộ phận nhân dân. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được Hiến pháp và pháp luật Việt Nam tôn trọng, bảo vệ.

Những thông tin giả mạo, xuyên tạc liên quan đến hoạt động tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, cơ sở thờ tự hoặc các sự kiện tín ngưỡng có thể tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân và sự đoàn kết trong cộng đồng.

Với khả năng tạo dựng hình ảnh, âm thanh, video và nội dung có vẻ chân thực, AI có thể bị lợi dụng để sản xuất thông tin giả, khiến người tiếp nhận khó phân biệt thật, giả nếu không kiểm chứng kỹ lưỡng. Khi những nội dung này được đăng tải, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thông tin sai lệch có thể nhanh chóng lan truyền, gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến môi trường thông tin trên không gian mạng.

Quá trình xác minh các phản ánh, Phòng An ninh mạng đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước mời làm việc, xử lý một số cá nhân có liên quan. Tại cơ quan Công an, những người này thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức được nội dung chia sẻ chưa được kiểm chứng, không có căn cứ và gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Cơ quan Công an đã yêu cầu các cá nhân gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật đã đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an làm việc, xử lý trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật về chức sắc tôn giáo trên địa bàn.

Chia sẻ thông tin có trách nhiệm trên không gian mạng

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh mạng khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia không gian mạng; ưu tiên tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, đáng tin cậy và kiểm chứng kỹ nội dung trước khi đăng tải, chia sẻ.

Người dân cần thận trọng với hình ảnh, video, âm thanh có dấu hiệu bị chỉnh sửa hoặc tạo dựng bằng AI; không phát tán thông tin chưa được xác thực, không sử dụng nội dung giật gân để câu tương tác. Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả mạo, xuyên tạc, người dân cần phản ánh đến cơ quan chức năng để được xác minh, xử lý.

Cá nhân, tổ chức có hành vi cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin giả, sai sự thật trên không gian mạng có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/8/2026. Trường hợp hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.