Lắng nghe dân góp ý để giữ vững ANTT từ cơ sở

Người dân đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, Công an xã Phước Hiệp thông tin về tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và những nỗ lực giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, người dân đã trực tiếp phản ánh những vấn đề liên quan đến ANTT, đồng thời đóng góp ý kiến về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an xã trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Với tinh thần cầu thị, Công an xã Phước Hiệp nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp; trao đổi, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để nâng cao chất lượng công tác, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.