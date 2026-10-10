Hỗ trợ tìm tài sản thất lạc cho du khách
Khoảng 8 giờ 30 ngày 9-10, anh Nguyễn Văn Thịnh (1995, trú tỉnh Thanh Hóa) đến Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng trình báo về việc bị thất lạc 1 máy tính xách tay trong quá trình di chuyển từ Nhà ga hành khách quốc nội ra khu vực giữ xe.
Tiếp nhận thông tin, Đồn Công an Cảng HKQT Đà Nẵng đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc máy tính xách tay và trao trả lại cho anh Thịnh. Việc kịp thời hỗ trợ du khách tìm tài sản thất lạc thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của CBCS Đồn Công an Cảng HKQT Đà Nẵng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng người dân và du khách.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ho-tro-tim-tai-san-that-lac-cho-du-khach-post359230.html