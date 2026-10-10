Hỗ trợ tìm tài sản thất lạc cho du khách

Theo các bác sĩ, anh Q. bị tổn hại 76% sức khỏe, với nhiều tổn thương nghiêm trọng ở gân, cơ và thần kinh. Bên cạnh những đau đớn về thể chất, anh còn phải đối diện với cú sốc tinh thần lớn khi vợ và hai con đều tử vong trong vụ tấn công.