Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Chiềng Tương và Đại đội Biên phòng 213 tuần tra song phương.

Hai đơn vị đã tuần tra, kiểm tra đường biên, mốc quốc giới trên đoạn tuyến biên giới dài hơn 20 km. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ hai bên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới, chủ động phát hiện, ngăn chặn và phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, hai đơn vị còn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi nước; vận động nhân dân không vượt biên trái phép, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm...