Tìm thấy nạn nhân bị nước cuốn

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ.

Lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Trước đó, chiều 7-10, ông Nguyễn Tấn Dũng cùng vợ chèo ghe đi cắt cỏ tại khu vực cầu Kỳ Phú, khi quay về thì ghe bị lật. Người vợ bám vào bao cỏ trôi dạt theo dòng nước và được người dân cứu; riêng ông Dũng bị nước cuốn trôi và mất tích.