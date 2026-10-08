Ðẩy nhanh tiến độ bảo trì đường bộ

Công nhân thi công, sửa chữa tuyến ĐT.759B đoạn qua xã Thiện Hưng.

Trước thực tế này, Sở Xây dựng đang chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bảo trì, sửa chữa các tuyến đường theo kế hoạch.

Nâng chất lượng sửa chữa

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng cho biết: Trung tâm đang tập trung triển khai công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ hệ thống đường bộ theo các kế hoạch được phê duyệt.

Tại khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai, kế hoạch năm 2026 được phê duyệt bổ sung với tổng kinh phí khoảng 170 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 68 tỷ đồng dành cho quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 15 tuyến ĐT; hơn 100 tỷ đồng dành cho sửa chữa định kỳ và bổ sung, thay thế hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến ĐT.

Ðối với những tuyến, đoạn chưa được triển khai sửa chữa định kỳ ngay, đơn vị vẫn thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên nhằm duy trì khả năng khai thác và bảo đảm an toàn giao thông. Ðặc biệt là trong mùa mưa, công tác kiểm tra sẽ được tăng cường, nhất là tại các vị trí có nguy cơ ngập úng, sạt lở, hư hỏng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, qua đó sẽ có các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Một trong những tuyến đường giao thông đang được đẩy nhanh tiến độ là ĐT.759B với 2 dự án được phê duyệt thuộc địa bàn các xã: Thiện Hưng, Lộc Quang và Tân Tiến. Hai gói sửa chữa lớn với tổng chiều dài gần 6km, có tổng mức đầu tư hơn 56,47 tỷ đồng. Các dự án tập trung xử lý nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông. Qua đó cải thiện điều kiện khai thác, hạn chế xuống cấp, kéo dài tuổi thọ công trình và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Ông Nguyễn Công Chánh, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Thành Liêm - một trong những nhà thầu thi công cho biết: Dù thời tiết những ngày qua mưa nhiều, đơn vị vẫn tranh thủ thời điểm thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, phần xử lý nền đường cơ bản hoàn thành, khối lượng thực hiện đạt khoảng 65%. Công trình được khởi công ngày 11-9, thời gian thi công theo hợp đồng là 90 ngày. Dự kiến công trình hoàn thành, bàn giao vào cuối tháng 10-2026.

Trong khi đó, dự án sửa chữa thuộc gói thầu thứ 2 trên ĐT.759B địa bàn xã Thiện Hưng đã gần hoàn tất khối lượng công việc. Hiện đơn vị đã sửa xong hư hỏng cục bộ, đang thảm hoàn trả, thảm tăng cường để hoàn thành 100% dự án. Ông Vũ Văn Trường (ở thôn Thanh Bình, xã Thiện Hưng) cho biết: “Khu vực trước cửa nhà tôi có độ dốc cao. Mấy tháng trước mưa nhiều, mặt đường xuất hiện rất nhiều ổ gà nên tai nạn thường xảy ra. Nay đường đã được thảm nhựa, tiến độ nhanh nên người dân phấn khởi”.

Tuyến ĐT.759 chờ ngày đồng bộ sửa chữa

Cùng với tuyến ĐT.759B, hiện tuyến ĐT.759 qua các xã, phường: Phú Trung, Phước Bình, Phước Long, Đa Kia và Thiện Hưng cũng đã được khởi công sửa chữa. Đây là tuyến giao thông kết nối từ quốc lộ 14, khu vực xã Nghĩa Trung đến các xã, phường phía Tây Bắc thành phố Đồng Nai, có vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, giao thương của người dân trong khu vực.

Ông Nguyễn Công Quân, Trưởng thôn Đồng Tâm, xã Phú Trung cho biết: Dọc tuyến ĐT.759 hiện có nhiều đoạn hư hỏng nặng, gây khó khăn cho người điều khiển mô tô, xe máy, nhất là khi trời mưa. Thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp người đi xe máy sập ổ gà, tự ngã; không ít phương tiện phải đánh lái tránh ổ gà, đi sai làn đường dẫn đến tai nạn. Nhiều ô tô con cũng bị cạ gầm, nổ lốp.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thành Nguyễn, đơn vị trúng thầu thi công tuyến ĐT.759 cho biết: Dự án đã khởi công từ ngày 31-8, với mục tiêu khắc phục hư hỏng, bảo đảm nhu cầu đi lại, giao thương của người dân và tăng khả năng kết nối trong khu vực. Dự án có tổng chiều dài các đoạn sửa chữa khoảng 3.700m, tổng mức đầu tư hơn 19 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình hoàn thành vào cuối tháng 12-2026.

Do nguồn vật liệu phục vụ công trình đang khan hiếm, giá cao, do vậy công ty tập trung chuẩn bị, tập kết vật liệu và các điều kiện cần thiết để triển khai đồng bộ các hạng mục. Trong thời gian chờ sửa chữa đồng loạt, đơn vị đã và đang tiến hành dặm vá một số vị trí hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng cho biết: Tại khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai, tổng chiều dài các đoạn tuyến trong phạm vi kế hoạch sửa chữa giai đoạn 2026-2027 hơn 77km, gồm 8,7km quốc lộ 14C và 68,8km đường tỉnh.

Riêng năm 2027, trung tâm dự kiến triển khai 12 hạng mục bảo trì cần thiết, với tổng kinh phí hơn 170,7 tỷ đồng. Theo khảo sát, các vị trí hư hỏng chủ yếu gồm: ổ gà, bong tróc mặt đường, nứt, lún vệt bánh xe, sụt lún cục bộ, hư hỏng lề đường và sạt lở mái taluy. Ngoài sửa chữa các vị trí hư hỏng nặng, ngành chức năng sẽ tăng cường bảo dưỡng thường xuyên, kiểm tra chất lượng công trình, khơi thông hệ thống thoát nước, kịp thời dặm vá ổ gà; đồng thời phối hợp kiểm soát tải trọng phương tiện và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ nhằm hạn chế tác động đến kết cấu công trình.