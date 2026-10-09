Vùng 4 Hải quân kiểm tra kết quả tiếp nhận, huấn luyện quân nhân dự bị năm 2026

Sáng 9-10, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị kiểm tra kết quả tiếp nhận, huấn luyện quân nhân dự bị năm 2026. Đại tá Nguyễn Xuân Quân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng vùng chủ trì.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan vùng; lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 101, 146, 957, 162, 955 cùng đại diện các đơn vị trực tiếp quản lý, huấn luyện quân nhân dự bị.

Đại tá Nguyễn Xuân Quân phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, chỉ huy các lữ đoàn báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, huấn luyện quân nhân dự bị năm 2026. Đại tá Nguyễn Xuân Quân yêu cầu các cơ quan, đơn vị làm rõ một số nội dung trong báo cáo và quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ quan chức năng của vùng tiến hành kiểm tra văn kiện, tài liệu liên quan theo từng chuyên ngành, tổng hợp kết quả để đồng chí chủ trì kết luận, chỉ đạo các đơn vị rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, huấn luyện quân nhân dự bị.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Quân ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp nhận, quản lý, huấn luyện quân nhân dự bị năm 2026. Các đơn vị đã chủ động chuẩn bị, phối hợp với địa phương trong tổ chức tiếp nhận; triển khai huấn luyện theo kế hoạch, quan tâm công tác giáo dục chính trị, quản lý quân nhân dự bị và bảo đảm các mặt phục vụ huấn luyện.

Đại tá Nguyễn Xuân Quân yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, tài liệu, khắc phục những nội dung còn thiếu sót qua kiểm tra. Các cơ quan chức năng tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm việc tổng hợp, báo cáo kết quả đầy đủ, chính xác, thống nhất.

Đối với nhiệm vụ năm 2027 và những năm tiếp theo, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp; phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quản lý, nắm nguồn quân nhân dự bị; chuẩn bị chu đáo đội ngũ cán bộ, giáo án, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện. Đồng thời, tổ chức huấn luyện sát đối tượng, yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dự bị động viên của vùng.