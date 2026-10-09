Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm sau Hội nghị Trung ương 4
Tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 8/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời các quyết sách của Hội nghị; hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027 tăng tốc, bứt phá; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và phát huy vai trò của Nhân dân.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-de-nghi-tap-trung-thuc-hien-3-nhiem-vu-trong-tam-sau-hoi-nghi-trung-uong-4-post363368.html