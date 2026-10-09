Lâm Đồng: Yêu cầu xử lý các điểm sụt lún trên quốc lộ 28B

Sáng 9-10, ông Nguyễn Đức Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng) khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị tư vấn và các bên liên quan khắc phục hư hỏng trên dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B.

Mặt đường đoạn Km45 qua quốc lộ 28B nứt toác. Ảnh: TIẾN THẮNG

Qua kiểm tra thực tế, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng xác định trên tuyến hiện có 3 vị trí hư hỏng, có nguy cơ gây ùn tắc và mất an toàn giao thông. Tại Km45+656 đến Km45+753, tường chắn rọ đá ta-luy dương bị xô dịch về phía mặt đường, làm hư hỏng rãnh dọc và có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Tại đoạn Km46+080 đến Km46+180 xuất hiện các vết nứt dọc tại mép đường nhựa và trên mặt đường. Tại Km49+300 cũng xuất hiện vết nứt dọc mặt đường.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục các hư hỏng trên quốc lộ 28B. Ảnh: TIẾN THẮNG

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư bố trí lực lượng, thiết bị bảo đảm giao thông 24/24 giờ; lắp biển cảnh báo, điều tiết giao thông; kiểm tra, đánh giá khả năng an toàn chịu lực và khẩn trương sửa chữa, khắc phục các hư hỏng.

Trước đó, ngày 8-10, Báo SGGP có bài viết “Quốc lộ 28B vừa nâng cấp đã xuất hiện sụt lún”, phản ánh về việc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) chưa được bàn giao nhưng mặt đường và mố cầu cạn số 3 đã nứt toác, sụt lún nghiêm trọng. Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng), cho biết nguyên nhân chính của tình trạng trên là mưa lớn kéo dài, làm sạt trượt nền đường, kéo theo hư hỏng kết cấu bê tông mặt đường.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B có tổng mức đầu tư 1.435 tỷ đồng, dài 68km, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành mặt đường, hệ thống cầu cạn và các hạng mục liên quan nhưng chưa được bàn giao, đang trong quá trình hoàn thiện.