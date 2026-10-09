Lạng Sơn: 35 doanh nhân, doanh nghiệp được trao danh hiệu tiêu biểu năm 2026

Trong chương trình, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã trao cúp lưu niệm, chứng nhận danh hiệu doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ V năm 2026 cho 25 doanh nghiệp và 15 doanh nhân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thùy Linh.

Trước đó, phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh: Lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn là dịp để ghi nhận, biểu dương những thành tích, đóng góp nổi bật của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đối với phát triển KT-XH của tỉnh. Khẳng định sự quan tâm, trân trọng và đồng hành của tỉnh đối với đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Lạng Sơn.

Đồng thời, đây cũng là dịp để cấp ủy, chính quyền tỉnh lắng nghe ý kiến, đề xuất, hiến kế tâm huyết của doanh nhân để tỉnh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH đã được xác định tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030.

Toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 6.576 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 83.795,54 tỷ đồng; 864 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động. Cộng đồng doanh nghiệp ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao chứng nhận danh hiệu tiêu biểu cho các doanh nghiệp, doanh nhân. Ảnh: Thùy Linh.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, KT-XH của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, GRDP quý III ước tăng 8,41%, lũy kế 9 tháng ước tăng 7,52%; tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn 9 tháng đạt gần 94 tỷ USD, chiếm 11% tổng kim ngạch cả nước, tăng 37% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 22.477 tỷ đồng, đạt 166,8% dự toán, tăng 83,3% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, lần đầu tiên tỉnh hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách ngay trong 9 tháng đầu năm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên.