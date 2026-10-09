Nghiên cứu nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội phù hợp lộ trình cải cách tiền lương

Chi trả chế độ trợ cấp về bảo hiểm xã hội cho người hưởng. Ảnh: Thu Hằng.

Cử tri Thành phố Hà Nội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng quan tâm, xem xét hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về an sinh xã hội theo hướng toàn diện, bền vững và sát với thực tiễn. Ưu tiên các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

TỪNG BƯỚC NÂNG CHUẨN TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐẢM BẢO MỨC SỐNG TỐI THIỂU

Phản hồi cử tri, Bộ Y tế cho biết chính sách an sinh xã hội là một hệ thống chính sách lớn, bao phủ nhiều lĩnh vực và thuộc chức năng, nhiệm vụ của nhiều bộ, ngành như: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo....

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, Bộ Y tế có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến trợ giúp xã hội, chính sách y tế, bảo hiểm y tế, chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong đó, chính sách trợ giúp xã hội đóng vai trò là một bộ phận cấu thành quan trọng, tiếp tục được xây dựng và điều chỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách nhà nước, biến động giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng thụ hưởng.

Qua đó, góp phần hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, bảo đảm mức sống tối thiểu và gắn kết chặt chẽ với các chính sách an sinh xã hội khác.

Bộ Y tế thông tin, Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, xác định tiếp tục hoàn thiện hệ thống trợ giúp xã hội theo hướng quan tâm cả đời sống vật chất và tinh thần.

Đồng thời, hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do khủng hoảng kinh tế, xã hội, thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro khác. Từng bước nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội theo hướng bảo đảm mức sống tối thiểu và sàn an sinh xã hội quốc gia.

Các chính sách trợ giúp xã hội hiện được quy định tại Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật, Luật Trẻ em, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.

Thống kê của Bộ Y tế đến năm 2025, có khoảng 4,5 triệu người được hưởng trợ giúp xã hội hằng tháng, tương ứng khoảng 4,5% dân số. Tổng kinh phí chi trả trợ giúp xã hội hằng tháng khoảng 40 nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội đã được điều chỉnh qua nhiều giai đoạn. Gần nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng, tương ứng tăng 8% (quy định cũ là 500.000 đồng).

MỞ RỘNG BAO PHỦ BẢO HIỂM Y TẾ

Bên cạnh chính sách trợ giúp xã hội, Bộ Y tế cho biết chính sách bảo hiểm y tế tiếp tục được hoàn thiện theo hướng mở rộng phạm vi bao phủ, và quyền lợi đối với người có hoàn cảnh khó khăn.

Luật Bảo hiểm y tế 2024 tiếp tục mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo quy định hiện hành, người thuộc hộ gia đình nghèo được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế; người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Thông tin chính sách bảo hiểm y tế đến người dân. Ảnh: Duy Nguyễn.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đã quy định từ ngày 1/1/2026 nâng mức hưởng bảo hiểm y tế của người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ 95% lên 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Đồng thời, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, cho phép địa phương căn cứ khả năng ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, quyết định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức tối thiểu, hoặc hỗ trợ thêm đối với các nhóm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thực hiện chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 165/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh.

Bộ cũng ban hành các quyết định triển khai, văn bản hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện, các địa phương cần quan tâm bố trí nguồn lực, tạo điều kiện để người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, và người dân tại địa bàn còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế được tham gia khám sức khỏe, khám sàng lọc phù hợp, góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và quản lý sức khỏe liên tục.

Riêng đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện theo quy định, được hưởng các chính sách về trợ cấp xã hội hằng tháng; cấp thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ chi phí giáo dục, học tập và chi phí mai táng khi qua đời; trợ giúp xã hội khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm, chi phí điều trị, chi phí mai táng và hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở khi gặp rủi ro, thiên tai, dịch bệnh, hoặc sự cố bất khả kháng.

Trường hợp không có điều kiện tự chăm sóc, hoặc không có người chăm sóc, nuôi dưỡng, thì được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng hoặc tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế cho biết tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội theo hướng mở rộng mức độ bao phủ, nâng cao chất lượng trợ giúp. Đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội phù hợp với lộ trình cải cách tiền lương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.