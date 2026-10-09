Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp rà soát công tác triển khai hoạt động đối ngoại với Hội đồng Liên bang Nga

Dự cuộc họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Đinh Công Sỹ; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; đại diện các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, cuộc họp được tổ chức nhằm rà soát công tác chuẩn bị để triển khai các hoạt động đối ngoại giữa Quốc hội Việt Nam với Hội đồng Liên bang Nga trong thời gian tới. Qua đó, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga; thúc đẩy hợp tác kênh nghị viện nói chung, giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga nói riêng. Đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Quốc hội hai nước trong các hoạt động nghị viện song phương và đa phương; thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Liên bang Nga, góp phần mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Các đại biểu dự cuộc họp

Các đại biểu dự cuộc họp

Các đại biểu dự cuộc họp

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, các đại biểu góp ý trực tiếp vào các nội dung trọng tâm. Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Quốc hội cùng các bộ ngành, các cơ quan, địa phương phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo công tác liên quan đến hậu cần, lễ tân, kỹ thuật cho các hoạt động dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới.