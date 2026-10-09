Việt Nam tham dự Hội nghị Tư lệnh Lục quân tại Australia

Hội nghị Tư lệnh Lục quân do Lục quân Australia chủ trì tổ chức 2 - 3 năm/lần, nhằm tăng cường gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa lãnh đạo Lục quân các nước, đồng thời, giới thiệu những công nghệ, sản phẩm quốc phòng mới nhất về Lục quân. Hội nghị có chủ đề: “Xây dựng Lục quân liên tục thích ứng”, với sự tham dự của 26 đoàn lãnh đạo Lục quân từ 23 quốc gia trên thế giới.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực tham dự Phiên thảo luận giữa Tư lệnh Lục quân các nước.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực đã tham dự Phiên thảo luận giữa Tư lệnh Lục quân các nước tham gia Hội nghị, do Tư lệnh Lục quân Australia chủ trì, nhằm trao đổi về cách thức Lục quân các nước hỗ trợ lẫn nhau trong thích ứng với những thay đổi và thách thức hiện nay.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Bá Lực và đoàn đã tham quan, tìm hiểu các sản phẩm, công nghệ công nghiệp quốc phòng trưng bày tại Triển lãm “Lực lượng mặt đất”.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực và đoàn tham quan, tìm hiểu các sản phẩm, công nghệ công nghiệp quốc phòng trưng bày tại Triển lãm “Lực lượng mặt đất”.

Bên lề Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Bá Lực gặp song phương Trung tướng Susan Coyle, Tư lệnh Lục quân Australia. Trung tướng Nguyễn Bá Lực nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua được triển khai hiệu quả, thực chất, tập trung toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đánh giá cao vai trò của hợp tác Lục quân trong tổng thể quan hệ quốc phòng giữa hai nước, Trung tướng Nguyễn Bá Lực đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được Bộ Quốc phòng hai nước ký kết.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực gặp song phương Trung tướng Susan Coyle, Tư lệnh Lục quân Australia.

Trung tướng Susan Coyle nhấn mạnh, Australia coi trọng công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt quân nhân hy sinh trong các giai đoạn chiến đấu; khẳng định Australia sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực này. Tư lệnh Lục quân Australia cho biết sẽ tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 tới tại Hà Nội.

*Gặp song phương Đại tướng Arai Masayoshi, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản, Trung tướng Nguyễn Bá Lực nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản không ngừng được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Trong đó, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại; thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh mạng, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực gặp song phương Đại tướng Arai Masayoshi, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản.

Nhất trí với các ý kiến của đoàn Việt Nam, Đại tướng Arai Masayoshi bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương về hỗ trợ nhân đạo - cứu trợ thảm họa và an ninh mạng; cho biết Nhật Bản sẽ cử quan chức quốc phòng cấp cao tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

*Gặp song phương Đại tướng Pana Claewplodtook, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Trung tướng Nguyễn Bá Lực đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả giữa Quân đội hai nước; mong muốn Quân đội hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường hợp tác đào tạo, hợp tác giữa các quân, binh chủng, hợp tác an ninh mạng; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khác như công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, hỗ trợ nhân đạo - cứu trợ thảm họa.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực gặp song phương Đại tướng Pana Claewplodtook, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan.

Về phần mình, Đại tướng Pana Claewplodtook bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác đào tạo, huấn luyện giữa Quân đội hai nước.

Đến thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Perth, Trung tướng Nguyễn Bá Lực đã thông tin tình hình trong nước và hợp tác quốc phòng song phương với Australia; thăm hỏi, động viên gia đình các cán bộ Tổng Lãnh sự quán.