TP.HCM: Tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn từ nắp cống 'lộ thiên'

Tuyến đường Bình Chuẩn 63 với nhiều miệng cống "lộ thiên"

Tuyến đường Bình Chuẩn 63 (phường An Phú, TP.HCM) đang được thi công, ngoài các nắp cống đã được đơn vị thi công lắp đặt có đến hàng chục nắp cống khác để lộ thiên với miệng cống rộng hàng chục cm.

Thay vì được rào chắn hay đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại, những miệng cống này lại để "lộ thiên" như đang "giăng bẫy" người đi đường.

Đặc biệt, những miệng cống không được che chắn, cảnh báo này nằm sát bên trường mầm non, công ty và cách trường tiểu học chỉ khoảng 500m.

Việc các miệng cống không được che chắn đã trực tiếp đe dọa an toàn của học sinh, người dân khi đi qua khu vực này nhất là thời điểm này đang là cao điểm của mùa mưa.

Miệng cống "lộ thiên" ngay trước cửa một công ty

Trước những bất cập trên, người dân trong khu vực kiến nghị các cơ quan chức năng cần kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, học sinh.

Ông Nguyễn Lương Bằng, người dân ở gần khu vực này cho biết: "Trước đây con đường lầy lội, học sinh đến trường rất vất vả mỗi khi mưa đến. Bây giờ khi con đường dần hoàn thiện thì nhiều nắp cống lại để lộ thiên gây nguy hiểm cho học sinh, phụ huynh khi đang cao điểm mùa mưa. Tôi mong đơn vị thi công nên căng dây hoặc rào chắn lại để cảnh báo người dân và học sinh để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra".

Một miệng cống không có lắp đậy chỉ cách trường học khoảng 200m

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu (chủ đầu tư dự án) cho biết, đơn vị sẽ cử cán bộ xuống trực tiếp hiện trường để kiểm tra, xử lý ngay những miệng cống không được che chắn để đảm bảo an toàn cho người dân, học sinh.

Dự án nâng cấp đường Bình Chuẩn 63 nối tiếp Bình Chuẩn 35, phường An Phú, TP.HCM (trước đây là phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu làm chủ đầu tư (trước khi sáp nhập với TP.HCM, dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Thuận An làm chủ đầu tư). Đơn vị thi công (Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phát và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Viễn Đông).

Miệng cống không có đậy nắp, không rào chắn và ngay bên cạnh trường mầm non

Toàn tuyến có tổng chiều dài 1.679m. Công trình này thuộc Dự án xây dựng mới hệ thống thoát nước hạ lưu đường Lê Thị Trung với tổng kinh phí hơn 340 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện vào giữa năm 2024. Thời gian thi công dự kiến khoảng 360 ngày. Đến nay, đoạn nối với Bình Chuẩn 35 đã được trải nhựa. Chỉ còn một đoạn dài khoảng 800m từ đầu đường Lê Thị Trung vào đường Bình Chuẩn 63 đã được đổ đá, đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện.