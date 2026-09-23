Audi A4 điện lùi lịch ra mắt đến năm 2029

Theo Motor1, Audi A4 chạy điện sẽ chưa thể đi vào sản xuất trước tháng 3/2029, muộn khoảng 9 tháng so với mục tiêu giữa năm 2028 mà hãng từng đặt ra.

Nguyên nhân đến từ việc chậm phát triển SSP, nền tảng xe điện thế hệ mới của tập đoàn Volkswagen. Audi dự kiến sử dụng nền tảng này cho A4 điện và một số mẫu xe trong tương lai.

Audi A4 chạy điện lùi lịch sản xuất đến năm 2029.

Handelsblatt dẫn nguồn tin nội bộ cho biết thời điểm sản xuất A4 điện thậm chí có thể tiếp tục lùi tới cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5/2029.

Một trong những nguyên nhân khiến dự án kéo dài là Volkswagen quyết định thay đổi hệ thống điện trên nền tảng SSP từ 12 V lên 48 V khi quá trình phát triển đã diễn ra. Điều này buộc hãng và các nhà cung cấp phải điều chỉnh nhiều hạng mục kỹ thuật.

Dù chậm tiến độ, kế hoạch sản phẩm của A4 điện chưa thay đổi. Xe dự kiến có hai kiểu thân gồm sedan và Avant, cách Audi gọi dòng wagon. Thiết kế được định hướng theo phong cách của mẫu ý tưởng Concept C.

Audi A4 chạy điện.

A4 bản động cơ đốt trong đã ngừng sản xuất từ năm 2024, sau khi Audi thay đổi cách đặt tên sản phẩm và đưa A5 vào vị trí trước đây của A4. Hãng sau đó dự kiến đưa tên A4 trở lại trên một dòng xe thuần điện.

Volkswagen công bố SSP từ năm 2021 với mục tiêu sử dụng cho nhiều mẫu xe điện của các thương hiệu thuộc tập đoàn. Những sản phẩm đầu tiên từng được dự kiến xuất hiện từ năm 2026, đồng nghĩa tiến độ hiện nay đã chậm khoảng ba năm.

Không chỉ A4, một số mẫu xe điện tương lai của Volkswagen như Golf và T-Roc cũng chịu ảnh hưởng, có thể phải chờ tới khoảng năm 2030.

Việc SSP tiếp tục chậm tiến độ đồng nghĩa Audi trong vài năm tới vẫn chủ yếu bán các mẫu xe điện sử dụng nền tảng hiện tại như Q4 e-tron, Q6 e-tron và A6 e-tron. Với A4 điện, khách hàng sẽ phải chờ ít nhất đến năm 2029 trước khi mẫu xe bước vào sản xuất.