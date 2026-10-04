Xe máy điện có quy chuẩn mới từ 9/10, chủ xe có phải thay pin?

Xe máy điện ngày càng xuất hiện nhiều trên đường phố, vì vậy thông tin về hai quy chuẩn kỹ thuật mới có hiệu lực từ ngày 9/10 đang nhận được sự quan tâm.

Điều người dùng cần phân biệt là các quy định mới tập trung vào động cơ, ắc quy mới trong khâu sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và chứng nhận chất lượng, thay vì tạo ra một đợt “kiểm tra lại” đối với toàn bộ xe điện đang lưu hành.

Hình minh họa.

Từ 9/10, hai quy chuẩn mới thay đổi điều gì?

Từ ngày 9/10/2026, QCVN 30:2026/BXD về động cơ sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện bắt đầu có hiệu lực. Quy chuẩn được ban hành kèm Thông tư 12/2026/TT-BXD, thay thế QCVN 90:2024/BGTVT.

Cùng thời điểm, QCVN 31:2026/BXD về ắc quy sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện cũng được áp dụng, thay thế QCVN 91:2024/BGTVT. Trong cách gọi thông thường, nhiều người dùng gọi bộ phận lưu trữ điện trên xe là “pin”, trong khi quy chuẩn sử dụng thuật ngữ “ắc quy” và đưa ra yêu cầu cho nhiều loại khác nhau.

Điểm đáng chú ý nằm ở phạm vi áp dụng. QCVN 30 quy định yêu cầu kỹ thuật đối với động cơ mới dùng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Đối tượng trực tiếp thực hiện chủ yếu là các cơ sở sản xuất, lắp ráp, đơn vị nhập khẩu cùng những tổ chức liên quan đến kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận chất lượng.

Với động cơ điện, quy chuẩn không chỉ yêu cầu kết cấu, thông số đúng với đăng ký mà còn đặt ra các tiêu chí cụ thể về công suất, hiệu suất, khả năng chịu quá tải, cách điện, nhiệt độ và khả năng bảo vệ của vỏ động cơ.

Chẳng hạn, công suất lớn nhất, công suất danh định và tốc độ quay danh định khi thử nghiệm được phép sai khác không quá 5% so với giá trị đăng ký. Hiệu suất động cơ không được thấp hơn 75% tại mô men xoắn danh định và không dưới 70% tại một số chế độ tải khác.

Động cơ cũng phải đáp ứng yêu cầu về cách điện, chịu quá tải và nhiệt độ khi vận hành. Điện áp danh định, công suất danh định và số động cơ phải được thể hiện rõ, khó tẩy xóa, giúp việc nhận diện sản phẩm minh bạch hơn.

QCVN 31:2026/BXD tập trung vào ắc quy mới sử dụng cho xe điện hai bánh. Ngoài các thông số như điện áp, dung lượng, kết cấu và ký hiệu, điểm người tiêu dùng dễ quan tâm nhất là nhóm yêu cầu liên quan đến an toàn.

Tùy loại ắc quy, sản phẩm sẽ phải trải qua các phép thử như quá nạp, quá phóng điện, rung động, ngắn mạch, ngâm nước hoặc thả rơi. Các phép thử hướng tới việc hạn chế tình trạng rò rỉ, cháy, nổ hoặc hư hỏng nguy hiểm trong các tình huống bất thường.

Điều này đặc biệt đáng chú ý khi pin và ắc quy là bộ phận có giá trị cao, đồng thời cũng là thành phần người dùng quan tâm nhiều nhất về độ bền, nguy cơ cháy nổ và chi phí thay thế trên xe điện.

Xe máy điện đang sử dụng có phải thay pin, đổi động cơ?

Đây có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất đối với những người đã sở hữu xe máy điện.

Căn cứ phạm vi của hai quy chuẩn, không thể hiểu rằng từ ngày 9/10 mọi xe máy điện đang lưu thông đều phải thay ắc quy, thay động cơ hoặc mang xe đi kiểm tra lại.

Cả QCVN 30 và QCVN 31 đều tập trung vào động cơ mới, ắc quy mới trong hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và quá trình kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng. Chủ phương tiện đang sử dụng xe bình thường không phải đối tượng được đặt ra một nghĩa vụ chung phải thay các bộ phận này chỉ vì quy chuẩn mới có hiệu lực.

Do đó, một chiếc xe điện đã mua và đang sử dụng bình thường không tự nhiên trở thành “không đạt chuẩn” vào ngày 9/10. Hai quy chuẩn mới cũng không đồng nghĩa người sử dụng phải mang xe đến đại lý để đổi pin hoặc động cơ.

Các quy định chuyển tiếp cũng cho phép những kiểu loại động cơ, ắc quy đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, thử nghiệm hoặc chứng nhận trước ngày quy định mới có hiệu lực tiếp tục được xử lý theo quy định tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ. Các báo cáo thử nghiệm thuộc trường hợp chuyển tiếp vẫn có thể được sử dụng trong quá trình chứng nhận chất lượng.

Vì vậy, người đang sở hữu xe điện không cần quá lo lắng trước mốc 9/10.

Tuy nhiên, câu chuyện sẽ khác khi xe cần thay pin, ắc quy hoặc sửa chữa hệ thống truyền động. Khi đó, người sử dụng nên đặc biệt thận trọng với những sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc hoặc có thông số không phù hợp với thiết kế ban đầu của xe.

Việc tự ý nâng điện áp, thay bộ pin khác thông số, can thiệp bộ điều khiển hay nâng công suất động cơ không chỉ có thể ảnh hưởng độ bền mà còn làm thay đổi tương quan giữa pin, bộ điều khiển, hệ thống dây dẫn và động cơ. Nguy cơ quá nhiệt, chập điện hoặc giảm tuổi thọ linh kiện cũng có thể tăng theo.

Người mua xe hoặc thay pin sau ngày 9/10 nên chú ý gì?

Với người chuẩn bị mua xe máy điện, tác động của quy chuẩn mới thể hiện rõ hơn ở phía thị trường.

Các nhà sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phải đáp ứng yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận đối với động cơ, ắc quy thuộc phạm vi quy định. Điều này góp phần tạo thêm hàng rào kỹ thuật đối với linh kiện không bảo đảm chất lượng và giúp thị trường xe điện minh bạch hơn về thông số.

Người mua không nhất thiết phải tự mình đọc hàng chục trang quy chuẩn kỹ thuật, nhưng nên quan tâm đến nguồn gốc xe, thông số động cơ, điện áp và dung lượng bộ pin, chính sách bảo hành cũng như khả năng cung cấp pin thay thế chính hãng.

Khi phải thay ắc quy, nên lựa chọn sản phẩm có thông số phù hợp với xe và nguồn gốc rõ ràng. Với pin tháo rời, đặc biệt không nên chỉ chọn theo tiêu chí “lắp vừa” hoặc giá rẻ. Cùng kích thước bên ngoài nhưng khác điện áp, cấu trúc bộ pin hoặc hệ thống quản lý pin có thể dẫn tới rủi ro trong quá trình sạc và vận hành.

Người dùng cũng nên hạn chế việc tự độ pin dung lượng quá lớn, tăng điện áp hoặc thay động cơ mạnh hơn nếu không có đánh giá kỹ thuật phù hợp. Một chiếc xe điện là hệ thống gồm pin, bộ điều khiển, động cơ, dây điện, bộ sạc và các thiết bị bảo vệ hoạt động cùng nhau; thay đổi một thành phần có thể tác động tới cả hệ thống.

Nhìn rộng hơn, hai quy chuẩn có hiệu lực từ ngày 9/10 không phải là quy định nhằm gây thêm thủ tục cho hàng triệu người đang sử dụng xe điện. Trọng tâm là chuẩn hóa chất lượng động cơ và ắc quy ngay từ khâu sản xuất, nhập khẩu, thử nghiệm và chứng nhận.

Với người đã có xe, điều cần làm vẫn là sử dụng đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, kiểm tra khi có dấu hiệu bất thường và chọn linh kiện phù hợp khi cần thay thế. Còn với người chuẩn bị mua xe, quy chuẩn mới tạo thêm cơ sở để chú ý nhiều hơn đến chất lượng pin, động cơ và nguồn gốc sản phẩm thay vì chỉ nhìn vào quãng đường di chuyển hay giá bán.