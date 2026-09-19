Apple trả hơn 510 tỷ USD cho cổ đông

Tập đoàn Apple giới thiệu mẫu điện thoại gập đầu tiên của hãng iPhone Duo tại trụ sở Apple Park ở Cupertino, bang California, Mỹ, ngày 9/9/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo số liệu do Trefis theo dõi, đây là một trong những chương trình hoàn vốn cho cổ đông có quy mô lớn nhất trong số các doanh nghiệp Mỹ trong cùng giai đoạn.

Khoản tiền 510,4 tỷ USD tương đương khoảng 10,3% giá trị vốn hóa hiện nay của Apple. Tỷ lệ này thấp hơn mức trung vị 16,9% của các doanh nghiệp thuộc S&P 500, một phần do quy mô vốn hóa của Apple đã tăng lên rất lớn.

Khả năng duy trì chương trình hoàn vốn của Apple được hỗ trợ bởi dòng tiền tự do ở mức cao. Trong 12 tháng gần nhất, dòng tiền tự do của công ty đạt khoảng 136,7 tỷ USD, tăng đáng kể so với 98,8 tỷ USD trong tài khóa 2025. Kết quả này diễn ra trong bối cảnh doanh số iPhone và Mac phục hồi.

Trong quý tài chính kết thúc vào tháng 6/2026, Apple đạt doanh thu kỷ lục đối với một quý tháng 6. Doanh thu iPhone tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh số Mac tăng 29%. Ban lãnh đạo Apple cho biết cả hai dòng sản phẩm đều đạt kết quả cao hơn dự kiến.

Apple có mức chi tiêu vốn tương đối thấp so với các tập đoàn công nghệ đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Công ty thường dành khoảng 10-13 tỷ USD mỗi năm cho đầu tư vốn, qua đó vẫn còn một lượng lớn dòng tiền có thể phân bổ cho cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Chương trình hoàn vốn quy mô lớn của Apple bắt đầu từ năm 2012. Apple hiện trả cổ tức 0,27 USD/cổ phiếu mỗi quý, sau khi tăng 4%. Hội đồng quản trị cũng đã phê duyệt thêm chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 100 tỷ USD.

iPhone vẫn là nguồn lợi nhuận chủ chốt của Apple, trong khi mảng dịch vụ gồm App Store, lưu trữ đám mây, thanh toán, video và quảng cáo tiếp tục mở rộng trên cơ sở lượng người dùng thiết bị lớn. Mảng dịch vụ cũng có đặc điểm biên lợi nhuận cao hơn nhiều sản phẩm phần cứng.