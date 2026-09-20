Chứng khoán tuần qua: VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm, khối ngoại mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng

Hai phiên tăng mạnh đưa VN-Index trở lại trên 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một tuần phục hồi nhưng diễn biến khá giằng co. VN-Index có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm, song hai nhịp tăng mạnh giữa tuần đủ đưa chỉ số trở lại trên mốc 1.800 điểm.

Phiên đầu tuần 14/9, VN-Index giảm 6,98 điểm, tương đương 0,39%, xuống 1.788,23 điểm. Trong phiên, chỉ số có lúc lùi về vùng 1.776 điểm trước khi thu hẹp đà giảm.

Sang ngày 15/9, thị trường đảo chiều mạnh. VN-Index tăng 22,92 điểm, tương đương 1,28%, lên 1.811,15 điểm, qua đó lấy lại mốc 1.800 điểm.

Ngày 16/9, chỉ số giảm nhẹ 1,04 điểm, xuống 1.810,11 điểm. Đến phiên 17/9, lực cầu trở lại giúp VN-Index tăng thêm 12,66 điểm, tương đương 0,70%, lên 1.822,77 điểm - mức đóng cửa cao nhất tuần.

Phiên cuối tuần 18/9 ghi nhận biến động mạnh. VN-Index có thời điểm lên 1.841,20 điểm nhưng áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến chỉ số đảo chiều giảm 7,11 điểm, tương đương 0,39%, đóng cửa tại 1.815,66 điểm. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 25.926 tỷ đồng.

Tính chung cả tuần, VN-Index tăng 20,45 điểm, tương đương 1,14%, so với mức 1.795,21 điểm cuối tuần trước.

HNX-Index tăng từ 272,68 điểm lên 275,29 điểm, tương đương khoảng 0,96%. Trong khi đó, UPCoM-Index giảm nhẹ từ 126,55 xuống 126,40 điểm. VN30 kết tuần ở 1.964,17 điểm, tăng khoảng 1,42% so với cuối tuần trước.

VN-Index kết thúc tuần giao dịch 14-18/9 tại 1.815,66 điểm, tăng 20,45 điểm so với cuối tuần trước. Ảnh: Đầu tư Chứng khoán/Yuanta Việt Nam.

Thanh khoản cải thiện hơn 24%

Dòng tiền trở lại rõ hơn trong tuần phục hồi. Theo thống kê của Báo Đầu tư Chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân trên HoSE đạt khoảng 734 triệu đơn vị/phiên, tăng gần 24% so với tuần trước; giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 19.047 tỷ đồng/phiên, tăng hơn 24%.

Đáng chú ý, phiên 18/9 là phiên giao dịch sôi động nhất tuần. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 25.926 tỷ đồng, tăng khoảng 44% so với phiên liền trước.

Diễn biến này diễn ra đồng thời với hoạt động cơ cấu danh mục trước khi các thay đổi của FTSE Russell có hiệu lực.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng

Dòng vốn ngoại là một trong những điểm nổi bật nhất của tuần.

Trên HoSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4 trong 5 phiên, tổng giá trị mua ròng đạt 2.679,1 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại bán ròng 96,9 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 55,84 tỷ đồng trên UPCoM.

Tính chung toàn thị trường, khối ngoại mua ròng khoảng 2.638 tỷ đồng, đảo chiều so với mức bán ròng xấp xỉ 1.580 tỷ đồng của tuần trước.

Riêng phiên 18/9, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 1.255 tỷ đồng trên HoSE. Đáng chú ý, trong 27 cổ phiếu Việt Nam được FTSE Russell đưa vào FTSE All-Cap, có 21 mã được khối ngoại mua ròng trong phiên này, với tổng giá trị khoảng 1.717 tỷ đồng.

Tâm điểm chuyển sang phiên 21/9

Tuần 14-18/9 là tuần giao dịch cuối cùng trước khi việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam theo hệ thống phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức tham gia chỉ số thị trường mới nổi của FTSE Russell.

FTSE Russell xác nhận Việt Nam sẽ được tái phân loại từ thị trường cận biên - Frontier Market lên thị trường mới nổi thứ cấp - Secondary Emerging Market, có hiệu lực từ khi thị trường mở cửa ngày 21/9/2026.

Cùng với việc tái phân loại thị trường, FTSE Russell triển khai việc đưa chứng khoán Việt Nam vào FTSE Global Equity Index Series theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 9/2026 và hoàn tất vào tháng 9/2027. Trong đợt đầu tiên, 10% tỷ trọng đầu tư đủ điều kiện được đưa vào hệ thống chỉ số.

Kết thúc tuần giao dịch trước thời điểm nâng hạng có hiệu lực, VN-Index đứng tại 1.815,66 điểm. Thị trường ghi nhận ba chuyển động đáng chú ý: Chỉ số lấy lại mốc 1.800 điểm, thanh khoản cải thiện và khối ngoại chuyển từ bán ròng sang mua ròng mạnh.

Phiên 21/9 vì vậy sẽ là phiên đầu tiên thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch với trạng thái Secondary Emerging Market trong hệ thống phân loại của FTSE Russell.