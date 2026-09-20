Nhà máy đầu tiên tại VSIP Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động

Chiều 19/9, Công ty TNHH Công nghệ Thể thao Bestway Cần Thơ tổ chức khai trương giai đoạn 1 Nhà máy Công nghệ Thể thao Bestway Cần Thơ tại Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ, xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ.

Dự án có tổng vốn đầu tư 2.603 tỷ đồng, tương đương 100 triệu USD, triển khai trên diện tích khoảng 28 ha. Đây là dự án đầu tiên khởi công và đưa nhà máy vào hoạt động tại Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các sở, ngành thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy Bestway Cần Thơ. Ảnh: Kim Anh/Báo NN&MT

Công suất hơn 22 triệu sản phẩm mỗi năm

Nhà máy được xây dựng tại Lô CN-I, Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ.

Dự án tập trung sản xuất, gia công đồ chơi bơm hơi bằng cao su, đồ chơi nhựa; dụng cụ phục vụ các môn thể thao dưới nước; linh kiện, thiết bị, phụ kiện nhựa phục vụ sản phẩm thể thao, giải trí và tấm nhựa nhiệt dẻo PVC.

Theo công suất thiết kế, mỗi năm nhà máy có thể sản xuất, gia công khoảng 5,83 triệu sản phẩm đồ chơi bơm hơi và đồ chơi nhựa; 160.000 sản phẩm dụng cụ thể thao dưới nước và khoảng 16,02 triệu sản phẩm linh kiện, thiết bị, phụ kiện nhựa và tấm PVC. Tổng công suất đạt hơn 22 triệu sản phẩm mỗi năm.

Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng 9/2025. Theo thông tin từ TP Cần Thơ, đến tháng 8/2026, nhà đầu tư đã thực hiện đủ 100% tổng vốn đăng ký.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cho rằng việc nhà máy đi vào hoạt động không chỉ có ý nghĩa đối với Bestway mà còn đánh dấu bước chuyển của VSIP Cần Thơ từ quá trình đầu tư hạ tầng sang hình thành năng lực sản xuất thực tế.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Kim Anh/Báo NN&MT.

Dự án được kỳ vọng tạo thêm nhu cầu đối với vận tải, kho bãi, logistics, bao bì, cơ khí, bảo trì thiết bị và các dịch vụ hỗ trợ, qua đó thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng tại khu công nghiệp.

Lãnh đạo TP Cần Thơ giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành và xã Vĩnh Trinh hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn vận hành; đồng thời đề nghị VSIP Cần Thơ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ và thu hút thêm các dự án có tính bổ trợ.

Hướng tới 6.000 việc làm, mở rộng giai đoạn 2

Theo kế hoạch của Bestway, giai đoạn 1 của dự án đã đi vào hoạt động với diện tích nhà xưởng khoảng 280.000m².

Giai đoạn 2 dự kiến có diện tích khoảng 120.000m² và được đưa vào sản xuất từ tháng 7/2027. Sau khi hoàn thành giai đoạn 3 theo quy hoạch với khoảng 130.000m², tổng diện tích sàn xây dựng của tổ hợp dự kiến đạt khoảng 530.000m².

Khi các giai đoạn được hoàn thiện, dự án có thể tạo khoảng 6.000 việc làm. Các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam dự kiến được xuất khẩu tới hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cũng tại sự kiện ngày 19/9, VSIP Cần Thơ và Bestway ký thỏa thuận hợp tác triển khai giai đoạn 2 với quy mô 9,2 ha. VSIP Cần Thơ đồng thời ký biên bản ghi nhớ hợp tác với ba doanh nghiệp đang nghiên cứu cơ hội đầu tư, sản xuất tại khu công nghiệp.

Trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ, Bestway đề xuất địa phương quan tâm phát triển cảng sông nội địa, hạ tầng thương mại, dịch vụ và giao thông kết nối khu công nghiệp nhằm phục vụ hoạt động xuất khẩu.

TP Cần Thơ cho biết đã quy hoạch khoảng 12 ha đất để mở rộng Cảng Tân Cảng Thốt Nốt, nằm cách Khu công nghiệp VSIP khoảng 3 km. Thành phố cũng định hướng phối hợp đào tạo lao động, nhất là nhân sự kỹ thuật, kỹ sư và quản lý, đáp ứng nhu cầu của các dự án công nghiệp trên địa bàn.

VSIP Cần Thơ là dự án VSIP đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Giai đoạn 1 có quy mô 293,7 ha tại xã Vĩnh Trinh, trong đó khoảng 208,83 ha là đất công nghiệp.

Việc Bestway đưa nhà máy đầu tiên vào vận hành đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đầu tư hạ tầng, thu hút dự án sang hoạt động sản xuất thực tế tại VSIP Cần Thơ.

Cùng với dự án Bestway, việc tiếp tục thu hút các doanh nghiệp sản xuất, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ logistics được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian công nghiệp của Cần Thơ, tăng liên kết chuỗi cung ứng và năng lực xuất khẩu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.