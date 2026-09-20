Đề xuất nghỉ một ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ, công chức, viên chức nghỉ ngày 24/11 dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Bộ Nội vụ vừa trình Thủ tướng phương án điều chỉnh lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, theo hướng nghỉ một ngày vào thứ Ba, 24/11.

Theo đề xuất mới, công chức, viên chức không hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, 23/11 sang thứ Bảy, 28/11 như phương án trước.

Người lao động tại doanh nghiệp cũng được nghỉ ngày 24/11 và hưởng nguyên lương theo quy định.

Trước đó, Bộ Nội vụ đưa ra hai phương án lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan.

Phương án một là nghỉ ngày 24/11 và đổi ngày làm việc thứ Hai, 23/11 sang thứ Bảy, 28/11. Với phương án này, cán bộ, công chức, viên chức có thể nghỉ bốn ngày liên tục, từ 21 đến 24/11.

Phương án hai là nghỉ đúng ngày 24/11, không hoán đổi ngày làm việc.

Trong tờ trình ngày 11/9, Bộ Nội vụ từng đề xuất phương án nghỉ bốn ngày liên tục. Tuy nhiên, sau khi rà soát và tiếp thu ý kiến, cơ quan này đề nghị chuyển sang phương án nghỉ một ngày.

Hạn chế ảnh hưởng hoạt động cuối năm

Theo Bộ Nội vụ, cuối tháng 11 là thời điểm các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành kế hoạch công tác năm. Doanh nghiệp cũng đẩy nhanh sản xuất, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu và chuẩn bị kế hoạch năm sau.

Việc không hoán đổi ngày làm việc được cho là giúp hạn chế xáo trộn hoạt động của cơ quan, trường học và doanh nghiệp, nhất là những đơn vị tổ chức sản xuất theo ca, kíp hoặc phải duy trì hoạt động liên tục.

Bộ Nội vụ cho rằng không tổ chức kỳ nghỉ dài không ảnh hưởng đến ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Các hoạt động hưởng ứng có thể được tổ chức trước, trong và sau ngày 24/11, tùy điều kiện từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương

Theo Nghị quyết 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam, ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong ngày này.

Nghị quyết cũng quy định việc miễn hoặc giảm phí, lệ phí tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa.

Nếu phương án mới được chấp thuận, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 sẽ được nghỉ một ngày vào thứ Ba, 24/11, thay vì kỳ nghỉ 4 ngày liên tục như đề xuất trước đó.