Tiền số tuần qua: Bitcoin bật từ vùng 75.000 USD, trở lại trên 81.000 USD

Bitcoin phục hồi mạnh trong tuần 14-20/9/2026

Đơn vị: USD/BTC

82.000 80.000 78.000 76.000 75.000 78.173 75.590 80.874 81.118 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 20/9* BTC trở lại trên 81.000 USD

Nguồn: CoinGecko. Các mốc lịch sử tính theo UTC. *20/9 là giá giao ngay cập nhật sáng 20/9/2026, không phải giá đóng cửa ngày.

Bitcoin từ sát 75.000 USD trở lại trên 81.000 USD

Bitcoin bước vào tuần quanh vùng 78.000 USD. Theo dữ liệu lịch sử của CoinGecko, mốc giá ngày 14/9 theo giờ UTC là 78.173 USD. Sang ngày 15/9, Bitcoin giảm xuống 75.590 USD.

Áp lực bán xuất hiện sau khi Thượng viện Mỹ không thể đưa Clarity Act vượt qua cuộc bỏ phiếu thủ tục ngày 15/9. Dự luật nhằm xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn diện hơn đối với tài sản số tại Mỹ chỉ nhận được 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống, không đạt ngưỡng 60 phiếu cần thiết để tiếp tục được xem xét. Sau cuộc bỏ phiếu, Bitcoin cùng một số tài sản, cổ phiếu liên quan đến tiền số giảm giá.

Dữ liệu CoinGecko cập nhật sáng 20/9 cho thấy Bitcoin dao động trong vùng 75.038-81.864 USD trong 7 ngày gần nhất. Như vậy, đồng tiền số lớn nhất thế giới tiến rất sát 75.000 USD nhưng không xuống dưới ngưỡng này theo dữ liệu của CoinGecko.

Thị trường sau đó tiếp tục đón nhận một thông tin quan trọng từ chính sách tiền tệ Mỹ. Ngày 16/9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%. Fed cho biết lạm phát vẫn ở mức cao và quyết định được thông qua với tỷ lệ 12-0.

Bitcoin duy trì quanh 76.000 USD trong hai ngày 16-17/9 rồi bật mạnh vào ngày 18/9. Dữ liệu CoinGecko cho thấy mốc giá ngày 16/9 là 76.147 USD, ngày 17/9 là 76.371 USD và ngày 18/9 lên 80.874 USD.

Reuters ghi nhận Bitcoin tăng 5,9% lên khoảng 81.000 USD trong ngày 18/9, đánh dấu ngày tăng thứ ba liên tiếp và nối dài nhịp phục hồi sau cú giảm mạnh đầu tuần.

Tại thời điểm cập nhật sáng 20/9, Bitcoin giao dịch quanh 81.100 USD. CoinGecko ghi nhận BTC tăng khoảng 5,2% trong 7 ngày, với vốn hóa khoảng 1.630 tỷ USD.

Nếu so với mốc 78.173 USD ngày 14/9, Bitcoin hiện cao hơn gần 4%. Diễn biến đáng chú ý nhất của tuần vì vậy nằm ở cú đảo chiều từ vùng sát 75.000 USD lên trên 81.000 USD chỉ trong vài ngày.

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong tuần 14-20/9. Ảnh: Reuters.

Ethereum vượt 2.600 USD, Solana tăng mạnh

Đà hồi phục lan sang nhiều đồng tiền số vốn hóa lớn.

Ethereum sáng 20/9 được giao dịch quanh 2.630 USD. Trong 7 ngày gần nhất, ETH dao động từ khoảng 2.361 USD đến 2.656 USD và tăng khoảng 4%.

Solana nổi bật hơn khi tăng hơn 9% trong 7 ngày. Sáng 20/9, SOL ở quanh 111 USD, trong khi biên độ 7 ngày nằm trong khoảng 96,07-114,14 USD.

BNB giao dịch quanh 763 USD. Trước đó, dữ liệu lịch sử CoinGecko ghi nhận BNB ở mức 720,31 USD ngày 14/9 và tăng lên 761,14 USD ngày 18/9.

XRP ở quanh 1,40 USD và tăng khoảng 2,8% trong 7 ngày tính đến sáng 20/9.

Tổng vốn hóa thị trường tiền số hiện ở khoảng 2.849 tỷ USD. Bitcoin tiếp tục giữ tỷ trọng lớn nhất, với mức thống trị thị trường khoảng 57,25%.

ETF Bitcoin đảo chiều mạnh trong phiên cuối tuần

Một số đồng tiền số lớn sáng 20/9/2026

Giá giao ngay và biến động trong 7 ngày

Nguồn: CoinGecko, cập nhật sáng 20/9/2026. Giá tiền số biến động liên tục do thị trường giao dịch 24/7.

Khác với tiền số được giao dịch liên tục 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày trong tuần, các ETF Bitcoin và Ethereum giao ngay tại Mỹ chỉ giao dịch trong những ngày thị trường chứng khoán Mỹ hoạt động.

Theo Farside Investors, ngày 14/9, các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ hút ròng 159,9 triệu USD. Dòng vốn sau đó đảo chiều mạnh với mức rút ròng 450,4 triệu USD ngày 15/9 và 295,9 triệu USD ngày 16/9.

Ngày 17/9, dòng vốn trở lại với 159,5 triệu USD. Đến ngày 18/9, lượng vốn vào ròng tăng mạnh lên 433 triệu USD, trong đó FBTC của Fidelity hút 310,7 triệu USD và IBIT của BlackRock hút 108,4 triệu USD.

Cộng 5 phiên từ 14-18/9, các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ vào ròng khoảng 6,1 triệu USD. Con số này không lớn, nhưng cho thấy lượng vốn mạnh trong phiên 18/9 đã bù gần hết mức rút ròng giữa tuần.

Dòng vốn ETF Bitcoin và Ethereum tại Mỹ

5 phiên giao dịch từ 14-18/9/2026 - Đơn vị: triệu USD

ETF Bitcoin ETF Ethereum

+400 +200 0 -200 -400 +159,9 +121,1 -450,4 -142,0 -295,9 -224,1 +159,5 -39,3 +324,6 +29,4 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9

ETF Bitcoin cả tuần: -102,3 triệu USD

ETF Ethereum cả tuần: -254,9 triệu USD

Nguồn: Farside Investors. ETF chỉ tính các phiên giao dịch của thị trường Mỹ, không tính ngày 19-20/9.

ETF Ethereum vẫn rút ròng hơn 140 triệu USD

Dòng tiền đối với Ethereum yếu hơn.

Ngày 14/9, các ETF Ethereum hút ròng 121,1 triệu USD. Sau đó là ba phiên rút vốn liên tiếp: 142 triệu USD ngày 15/9, 224,1 triệu USD ngày 16/9 và 39,3 triệu USD ngày 17/9.

Đến ngày 18/9, dòng vốn đảo chiều mạnh với 143,7 triệu USD vào ròng, trong đó ETHA của BlackRock chiếm 114,3 triệu USD.

Tính chung 5 phiên từ 14-18/9, nhóm ETF Ethereum vẫn rút ròng khoảng 140,6 triệu USD.

Diễn biến giữa Bitcoin và Ethereum vì vậy có sự phân hóa: ETF Bitcoin gần như cân bằng dòng tiền sau cú hút vốn mạnh cuối tuần, trong khi ETF Ethereum vẫn ghi nhận một tuần rút vốn đáng kể.

Một tuần nhiều phép thử

Bitcoin trải qua tuần 14-20/9 với hai sự kiện lớn cùng xuất hiện trong thời gian ngắn.

Ngày 15/9, Clarity Act không vượt qua được cuộc bỏ phiếu thủ tục tại Thượng viện Mỹ. Một ngày sau, Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lần đầu tiên trong hơn ba năm. Reuters cho biết động thái của Fed diễn ra trong bối cảnh lạm phát vẫn cao và thị trường phải đánh giá lại khả năng lãi suất tiếp tục tăng.

Dù vậy, Bitcoin đã nhanh chóng phục hồi sau khi tiến sát vùng 75.000 USD, lấy lại 80.000 USD rồi vượt 81.000 USD vào cuối tuần.

Nhịp phục hồi cũng lan sang Ethereum, Solana và nhiều tài sản số vốn hóa lớn khác. Đáng chú ý, dòng tiền vào ETF Bitcoin quay trở lại mạnh trong phiên 18/9.

Bước sang tuần mới, vùng 80.000-82.000 USD tiếp tục là khu vực đáng chú ý đối với Bitcoin, trong khi thị trường theo dõi hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ Mỹ, lợi suất trái phiếu, dòng vốn ETF và tiến trình xây dựng khung pháp lý cho tài sản số tại Mỹ.