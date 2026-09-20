Chuỗi siêu thị Nhật Bản muốn mở 100 cửa hàng tại Việt Nam

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, Saeki đang triển khai chương trình đào tạo nhân sự tại cả Nhật Bản và Việt Nam, từ các kỹ năng cơ bản đến quy trình vận hành cửa hàng. Doanh nghiệp muốn xây dựng đội ngũ người Việt đủ năng lực để tự quản lý các cửa hàng tại địa phương, thay vì phụ thuộc lâu dài vào nhân sự Nhật Bản.

Saeki hiện sở hữu 56 cửa hàng tại Nhật Bản, phần lớn tập trung quanh Tokyo. Tại Việt Nam, chuỗi dự kiến bắt đầu với các cửa hàng quy mô nhỏ, hướng tới nhóm khách hàng trung lưu tại TP.HCM, sau đó mở rộng lên 100 cửa hàng.

Nữ công nhân Việt Nam đang chế biến thực phẩm tại cơ sở của Saeki ở Nhật Bản. Ảnh: Kyosuke Jinno.

Nhân viên sẽ được đào tạo các quy trình cơ bản tại các cửa hàng ở Nhật Bản trong ít nhất 3 năm. Sau khi trở về Việt Nam, họ tiếp tục học về quản lý cửa hàng, phát triển sản phẩm và các kỹ năng chuyên môn khác.

Ông Kenshi Yamamoto, Giám đốc điều hành cấp cao phụ trách phát triển nhân tài tại Saeki, cho biết cần khoảng 10 năm để đào tạo một nhân sự trở thành quản lý cửa hàng có khả năng đảm nhiệm các công việc từ quản lý nhân sự đến tài chính.

Tuy nhiên, nếu tốc độ mở rộng tại Việt Nam nhanh hơn dự kiến, Saeki có thể rút ngắn lộ trình đào tạo và cân nhắc đề bạt nhân viên địa phương dựa trên kinh nghiệm thực tế.

Hiện Saeki có 138 nhân viên nước ngoài làm việc theo diện thực tập sinh kỹ thuật hoặc các loại visa tương đương. Riêng tháng 6, công ty tuyển khoảng 20 thực tập sinh kỹ thuật, mức cao nhất từ trước đến nay, trong đó phần lớn đến từ Việt Nam.

Kế hoạch của Saeki diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị cải tổ chương trình đào tạo kỹ thuật dành cho lao động nước ngoài từ tháng 4 tới. Hệ thống thực tập sinh hiện nay sẽ được thay thế bằng chương trình chú trọng hơn vào đào tạo, giữ chân nhân tài và xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp.

Ông Yamamoto thừa nhận Saeki có thể gặp khó khăn trong việc thu hút lao động Việt Nam khi sức hấp dẫn của việc làm tại Nhật Bản giảm do đồng yên yếu và một số yếu tố khác. Dù vậy, ông cho rằng Nhật Bản vẫn có lợi thế về mức độ an toàn và văn hóa tuân thủ quy tắc.

Trong khi đó, thị trường bán lẻ Việt Nam đang mở rộng cùng với sự gia tăng thu nhập của người dân. Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8% trong năm ngoái và Ngân hàng Thế giới vào tháng 7 đã nâng Việt Nam lên nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Theo Euromonitor, các cửa hàng bán lẻ nhỏ lẻ theo mô hình “mom-and-pop” vẫn chiếm tới 83% thị phần bán lẻ thực phẩm. Tuy nhiên, khi thu nhập tăng, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng có xu hướng chuyển sang mua sắm tại các chuỗi cửa hàng.

Tính đến năm 2024, Việt Nam có hơn 1.500 siêu thị và trung tâm thương mại, tăng gần 20% trong 5 năm.

Ông Yukihiko Saeki, Chủ tịch Saeki, cho biết Việt Nam là bước đầu trong kế hoạch mở rộng của doanh nghiệp tại Đông Nam Á. Công ty muốn kết hợp kinh nghiệm quản lý vệ sinh của các siêu thị Nhật Bản với văn hóa ẩm thực và lối sống của người tiêu dùng địa phương.

Tuy nhiên, việc mở rộng mạng lưới lớn tại Việt Nam cũng đi kèm các yêu cầu về cấp phép và quy định. Ông Mitsutoshi Okabe, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO) tại TP.HCM, cho rằng việc thành lập liên doanh với một doanh nghiệp địa phương có thể là yếu tố quan trọng đối với kế hoạch mở rộng của Saeki.