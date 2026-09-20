Người đàn ông 40 tuổi nghỉ hưu với 3,6 triệu USD nhờ 3 cuốn sách

Chân dung Jamal Robinson. Ảnh: CNBC Make It.

Jamal Robinson vừa nghỉ hưu ở tuổi 40 với 3,6 triệu USD trong các khoản đầu tư, tiết kiệm và tài khoản vãng lai rồi chuyển đến Dubai sinh sống.

Chia sẻ với CNBC Make It, ông cho biết phần lớn kiến thức giúp mình xây dựng tài sản và đầu tư đều đến từ sách. Dưới đây là 3 cuốn có ảnh hưởng lớn đến chiến lược tài chính của ông.

Bẻ khóa bí mật triệu phú - Thomas Stanley

Robinson cho biết ông đọc Bẻ khóa bí mật triệu phú từ khi còn rất trẻ. Cuốn sách giúp ông thay đổi hình dung về người giàu, đồng thời nhận ra rằng sự giàu có không nhất thiết phải đi cùng lối sống xa hoa. Theo Robinson, một triệu phú thực sự là người biết tiết kiệm và có kỷ luật về cảm xúc trong các quyết định tài chính.

Cuốn sách Bẻ khóa bí mật triệu phú. Ảnh: Fahasa.

Quan điểm này đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh của Robinson khi còn nhỏ. Cha mẹ ông đều phục vụ trong quân đội và phải làm việc chăm chỉ để nuôi các con.

Robinson bắt đầu kiếm tiền từ năm 14 tuổi với công việc lao công tại một nhà thờ, sau đó tiếp tục làm việc tại các cửa hàng thức ăn nhanh trong thời gian học trung học và đại học.

Sau khi tốt nghiệp, Robinson bắt đầu sự nghiệp trong ngành năng lượng trước khi chuyển sang lĩnh vực công nghệ, nơi thu nhập của ông tăng mạnh.

Tuy nhiên, thay vì nâng mức chi tiêu theo thu nhập, ông duy trì lối sống tiết kiệm và có thời điểm dành tới 90% thu nhập để tiết kiệm và đầu tư.

Die With Zero - Bill Perkins

Chiến lược tiết kiệm quyết liệt giúp Robinson đạt được mục tiêu nghỉ hưu sớm, nhưng đồng thời cũng khiến ông gặp khó khăn trong việc tận hưởng thành quả tài chính của mình.

Die With Zero đã được bán tại Việt Nam nhưng chỉ với phiên bản tiếng Anh. Ảnh: Fahasa.

"Ngay cả đến tận bây giờ, tôi vẫn tự coi mình là một người làm công ăn lương tối thiểu với mức lương 5,15 USD/giờ. Tôi có thể kiếm được 1 triệu USD mỗi năm nhưng vẫn khó lòng chi quá 50 USD cho một món đồ", Robinson nói.

Robinson cho biết ông đang thay đổi mối quan hệ với tiền bạc sau khi đọc Die With Zero (tạm dịch: Chết với số 0) của Bill Perkins.

Cuốn sách khuyến khích mọi người sử dụng và cho đi tài sản một cách có ý nghĩa trong suốt cuộc đời, thay vì chỉ tập trung tích lũy càng nhiều càng tốt.

Những năm gần đây, Robinson bắt đầu chi tiêu nhiều hơn. Năm ngoái, ông sử dụng ít nhất 5% danh mục đầu tư mỗi năm, tương đương khoảng 185.000 USD/năm. Ông cũng dần thay đổi thói quen chi tiêu và sử dụng tiền cho những trải nghiệm có ý nghĩa, chẳng hạn du lịch vòng quanh thế giới, ăn uống lành mạnh và ưu tiên sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Tâm lý học về tiền - Morgan Housel

Cuốn sách cuối cùng Robinson nhắc đến là Tâm lý học về tiền của Morgan Housel. Theo ông, đây là cuốn sách có tính ứng dụng rộng rãi đối với hầu hết mọi người. Thông qua những câu chuyện ngắn, tác giả phân tích cách con người đưa ra các quyết định tài chính và vai trò của tâm lý trong việc hỗ trợ hoặc cản trở những quyết định đó.

Cuốn sách Tâm lý học về tiền. Ảnh: Fahasa.

Robinson cho rằng việc quan sát và tìm hiểu cách người khác quản lý tiền bạc cũng rất hữu ích, dù thông qua sách hay những cuộc trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp.

Khi sự nghiệp công nghệ phát triển và có cơ hội làm việc cùng những người có thu nhập cao, Robinson chủ động đặt câu hỏi về tài chính và học hỏi từ những người lớn tuổi, thành công hơn mình.

"Tôi luôn đặt câu hỏi về tài chính và thực sự cân nhắc kỹ lưỡng, tận dụng cơ hội học hỏi từ những người lớn tuổi hơn xung quanh đã đạt được nhiều thành tựu lớn", ông nói.