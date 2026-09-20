Hiệp hội sâm tỉnh Lai Châu tọa đàm với Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Dự tọa đàm có các đồng chí lãnh đạo 3 sở: Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ; đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, các chuyên gia Hàn Quốc cùng ban chấp hành và các thành viên Hiệp hội sâm tỉnh Lai Châu.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Đại biểu Hiệp hội sâm tỉnh Lai Châu.

Đại biểu Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Tại tọa đàm, đại diện Hiệp hội sâm tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 23/11/2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1548/QĐ-UBND cho phép thành lập Hiệp hội sâm Lai Châu. Sau gần 5 năm hoạt động, hiệp hội hiện có 68 hội viên, tập hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ trồng sâm trên địa bàn tỉnh. Diện tích sâm Lai Châu được trồng hiện đạt khoảng 152ha.

Đại diện Hiệp hội sâm Lai Châu giới thiệu về hiệp hội.

Việc thành lập hiệp hội sâm tạo diễn đàn liên kết, tập hợp các tổ chức, cá nhân hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh sâm Lai Châu, hướng tới xây dựng tiếng nói chung và tăng cường sự đoàn kết, tương trợ giữa các thành viên. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy phát triển sâm Lai Châu... Thời gian qua, các thành viên hiệp hội từng bước chủ động nghiên cứu, đầu tư chế biến, đưa ra thị trường một số sản phẩm từ sâm Lai Châu. Tuy nhiên, việc phát triển sản phẩm chưa tương xứng với tiềm năng, giá trị của loại cây dược liệu quý này.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi tọa đàm.

Các nhà khoa học giới thiệu về giá trị sâm Lai Châu.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về định hướng phát triển vùng trồng sâm Lai Châu; ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời, thảo luận khả năng kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, thành viên Hiệp hội sâm Lai Châu với Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và các chuyên gia Hàn Quốc.

Thành viên Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc trao đổi về chiến lược hợp tác.

Nội dung hợp tác được quan tâm gồm: chuyển giao khoa học - công nghệ, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ sâm Lai Châu.

Thành viên Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc trao đổi về các sản phẩm chủ lực về phát triển sâm Lai Châu.

Tọa đàm là dịp để Hiệp hội sâm tỉnh Lai Châu tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường liên kết giữa các hội viên, doanh nghiệp, nhà khoa học và đối tác quốc tế. Qua đó, từng bước hình thành chuỗi giá trị Sâm Lai Châu theo hướng bền vững, từ phát triển vùng nguyên liệu, nghiên cứu, sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, góp phần xây dựng, quảng bá thương hiệu sâm Lai Châu vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.