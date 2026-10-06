Apple có thông báo mới liên quan đến iPhone Duo

iPhone Duo đánh dấu lần đầu Apple bước vào phân khúc smartphone màn hình gập.

iPhone Duo được Apple công bố ngày 9/9 và sẽ cho đặt mua từ 16/10, trước khi bán ra thị trường từ 23/10. Tuy nhiên, trên website công ty, Apple cho biết sẽ lần đầu áp dụng chương trình mới để giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn.

Cụ thể, cổng "Chuẩn bị đơn hàng" sẽ mở từ ngày 12 và đến hết 15/10 thông qua ứng dụng Apple Store và trang chủ của hãng. Người dùng có thể thực hiện trước toàn bộ các bước gồm chọn màu sắc, dung lượng lưu trữ, chọn nhà mạng, đăng ký chương trình thu cũ đổi mới, phương thức thanh toán, địa chỉ nhận hàng và mua kèm gói bảo hiểm AppleCare+ hoặc phụ kiện.

Sau khi hoàn tất, ngay khi cổng đặt hàng chính thức mở vào 8h EDT ngày 16/10 (19h theo giờ Hà Nội), người dùng chỉ cần bấm hoàn tất thanh toán, rút ngắn tối đa thời gian thao tác, giảm áp lực nghẽn mạng và tăng khả năng nhận máy đúng ngày 23/10 thay vì phải chờ sang các đợt trả hàng sau.

iPhone Duo được Apple ra mắt và bắt đầu nhận đặt hàng từ ngày 16/10.

Apple mở cổng này khi thông tin nhà máy Foxconn gặp nhiều thách thức trong khâu sản xuất hàng loạt iPhone Duo. Nguồn tin từ các đối tác lắp ráp cho biết tỷ lệ sản phẩm hoàn thiện đạt tiêu chuẩn hiện chỉ hơn 60% và Foxconn thậm chí có thể cần hơn một năm để ổn định dây chuyền. Có nghĩa, số lượng máy giao đợt đầu tiên được dự đoán "rất hạn chế", nên người dùng có thể gặp khó khăn nếu muốn nhận máy ngay ngày 23/10.

MacRumors dẫn nguồn tin chuỗi cung ứng cho biết mục tiêu trữ hàng của Apple cho iPhone Duo năm 2026 chỉ 6-8 triệu máy, thấp hơn nhiều so với mức thông thường 20-30 triệu máy trong chu kỳ sản phẩm của iPhone Pro hoặc Pro Max.

iPhone Duo giá bao nhiêu tại Việt Nam?

Theo thông tin được Apple công bố, iPhone Duo có giá khởi điểm từ 64.999.000 đồng tại Việt Nam. Sản phẩm được phân phối với 4 tùy chọn dung lượng gồm 256GB, 512GB, 1TB và 2TB. Tất cả các mức dung lượng đều có hai màu Trắng Ánh Sao và Trời Đêm.

Giá bán cụ thể của từng phiên bản như sau:

Các mức giá trên là giá được Apple niêm yết cho thị trường Việt Nam. Với mức giá từ gần 65 triệu đồng, iPhone Duo hướng đến nhóm người dùng muốn trải nghiệm thiết kế iPhone gập mới và cần một thiết bị có màn hình lớn hơn nhưng vẫn có thể gập gọn khi mang theo.

iPhone Duo chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày nào?

Sau thời điểm mở đặt trước, iPhone Duo sẽ chính thức có hàng tại Việt Nam từ ngày 23/10/2026. Đây là mốc Apple công bố cho các thị trường thuộc đợt phát hành đầu tiên, trong đó có Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ có khoảng một tuần kể từ lúc mở đặt trước để chờ sản phẩm được giao hoặc nhận máy, tùy theo hình thức mua và chính sách của từng đơn vị phân phối. Nguồn hàng thực tế, thứ tự giao máy và thời gian nhận sản phẩm có thể khác nhau giữa Apple Store và các hệ thống bán lẻ, vì vậy người mua nên kiểm tra thông tin cụ thể tại nơi dự định đặt hàng.

iPhone Duo đánh dấu lần đầu Apple bước vào phân khúc smartphone màn hình gập. Khi mở ra, máy sở hữu màn hình Super Retina XDR 7.6 inch, trong khi đó phần màn hình ngoài sẽ có kích thước 5.4 inch. Apple cũng trang bị ProMotion và thiết kế iOS được tối ưu cho cách sử dụng linh hoạt của thiết bị gập.