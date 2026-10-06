Người Nhật nghĩ ra bàn phím cho người siêu lười

Thao tác nhập liệu trên bàn phím băng chuyền. Ảnh: Google.

Mới đây, bộ phận Google tại Nhật Bản tiếp tục làm mới truyền thống sáng tạo thường niên bằng một ý tưởng độc đáo. Họ vừa ra mắt mẫu bàn phím mang tên "Gboard DIY" với thiết kế và cơ chế vận hành "độc lạ".

Hệ thống phím bấm của thiết bị được gắn trực tiếp trên một dải băng chuyền chuyển động liên tục. Thay vì người dùng phải di chuyển các ngón tay trên mặt phẳng cố định, dải băng sẽ tự động đưa từng ký tự đến đúng vị trí ngón tay đang chờ sẵn.

Ý tưởng này xuất phát từ mong muốn đảo ngược thói quen nhập liệu vốn đã tồn tại hàng thập kỷ. Với bàn phím thông thường, người dùng phải liên tục vươn ngón tay hoặc di chuyển bàn tay để thao tác qua lại giữa các hàng phím.

Coi đây là điểm bất tiện trong trải nghiệm sử dụng, đội ngũ Google Nhật Bản đã quyết định tái định hình quy tắc vận hành. Mẫu bàn phím mới xoay tròn tựa như chiếc máy chạy bộ thu nhỏ. Người dùng chỉ cần giữ ngón tay cố định tại một điểm, chờ chữ cái cần thiết xoay đến đúng tầm rồi bấm xuống.

Mâu bàn phím băng chuyền độc lạ của Google Nhật Bản. Ảnh: Google.

Về cấu tạo, mỗi vòng băng chuyền tích hợp tổng cộng 29 phím bấm, hỗ trợ đầy đủ cả ký tự in hoa lẫn in thường. Thiết kế này được cho là tối ưu hóa hiệu quả khi thao tác bằng một tay hoặc chỉ dùng một ngón tay.

Trong trường hợp muốn tăng tốc độ soạn thảo văn bản bằng hai tay, người dùng hoàn toàn có thể lắp ráp hai hệ thống băng chuyền hoạt động song song. Đại diện đại diện nhóm phát triển gọi thiết kế này là "cuộc cách mạng" trong lĩnh vực nhập liệu văn bản.

Đây không phải là lần đầu tiên chi nhánh này giới thiệu những thiết bị kỳ lạ. Kể từ khi chính thức dừng các trò đùa Cá tháng Tư (1/4) vào năm 2021, Google Nhật Bản đã chuyển sang thông lệ ra mắt các mẫu bàn phím độc lạ vào ngày 1/10 hàng năm.

Những mẫu bàn phím độc lạ trước đây của Google chi nhánh Nhật Bản. Ảnh: Google.

Ngày 1/10 (đọc theo chuẩn quốc tế là 10/1) chính là cách chơi chữ ẩn ý đại diện cho dòng bàn phím 101 phím tiêu chuẩn. Thiết bị dạng băng chuyền năm nay tiếp tục là một điểm nhấn gây chú ý trong chuỗi sự kiện truyền thống này.

Tuy nhiên, mẫu bàn phím băng chuyền sẽ không xuất hiện trên các kệ hàng thương mại. Google xác nhận không có kế hoạch sản xuất hàng loạt hay phân phối thương phẩm thiết bị này ra thị trường.

Thay vào đó, đội ngũ phát triển Gboard đã phát hành toàn bộ bản thiết kế dưới dạng mã nguồn mở. Những người yêu thích công nghệ có đủ linh kiện, kỹ năng kỹ thuật và sự kiên nhẫn đều có thể tự chế tạo một sản phẩm cho riêng mình dựa trên hướng dẫn do hãng cung cấp.