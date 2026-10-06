Tập đoàn bán dẫn Đức mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Đại diện Tập đoàn Infineon Technologies và Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tại buổi khai trương văn phòng mới, chiều 5/10 - Ảnh: Thu Hà.

Chiều 5/10, Infineon Technologies, một trong những công ty hàng đầu thế giới về giải pháp bán dẫn của Đức, đã chính thức khai trương văn phòng mới tại TP. Hồ Chí Minh. Động thái này không chỉ đánh dấu sự mở rộng của Infineon tại Việt Nam mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của công ty trong việc hỗ trợ Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo về bán dẫn hàng đầu tại Đông Nam Á.

Văn phòng mới của Infineon tọa lạc tại tòa nhà OfficeHaus, phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh, sẽ là trung tâm cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), kinh doanh và tiếp thị của khu vực miền Nam. Ban đầu, văn phòng sẽ có khoảng 20 nhân viên và dự kiến tăng lên 60 người trong vòng 1 đến 3 năm tới. Đây là một phần trong chiến lược của Infineon nhằm tăng gấp đôi quy mô đội ngũ R&D tại TP. Hồ Chí Minh trong hai năm tới.

Ông C.S. Chua, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Infineon Technologies khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết: Việt Nam đang là một trong những thị trường đầy tiềm năng của châu Á về đổi mới công nghệ, nguồn nhân lực kỹ thuật trình độ cao và phát triển ngành bán dẫn. Việc khai trương văn phòng mới tại TP. Hồ Chí Minh thể hiện niềm tin của Infineon vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam, cũng như cam kết Infineon trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển nhân tài địa phương và đóng góp vào hệ sinh thái bán dẫn của đất nước, củng cố vai trò của Việt Nam trong mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Tại văn phòng mới, các đội ngũ kỹ thuật của Infineon sẽ tập trung phát triển giải pháp Automotive Ethernet và vi điều khiển dành cho ô tô, hỗ trợ cả quy trình trước và sau giai đoạn sản xuất chip. Đây là những công nghệ then chốt thúc đẩy sự phát triển của các dòng xe được định hình bằng phần mềm, hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS), khả năng kết nối trên xe và xu hướng chuyển dịch rộng hơn sang lĩnh vực di chuyển thông minh và điện hóa.

Phát biểu tại buổi khai trương văn phòng mới của Infineon, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu cho biết: Ngày càng nhiều của các trung tâm R&D hiện diện tại TP. Hồ Chí Minh là một tín hiệu rất tích cực. Thành phố đang từng bước chuyển từ lợi thế về quy mô thị trường và nguồn nhân lực sang lợi thế về năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. “Đây là minh chứng cho sức hấp dẫn ngày càng lớn của Thành phố đối với các nhà đầu tư công nghệ cao.”

Thời gian qua, trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, Thành phố hiện đã thu hút 54 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 5,1 tỷ USD, từng bước hình thành hệ sinh thái với sự tham gia của doanh nghiệp ở nhiều khâu trong chuỗi giá trị.

Trước đó, vào năm 2023, Infineon đã thành lập một đội ngũ kỹ sư tại Hà Nội để hỗ trợ các hoạt động phát triển bán dẫn. Ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ nhờ nguồn nhân lực dồi dào, dòng vốn đầu tư quốc tế gia tăng cùng quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc phát triển năng lực chiến lược ở các khâu thiết kế, R&D cũng như đổi mới sáng tạo.

Infineon thông qua các hoạt động đầu tư và quan hệ đối tác, đang góp phần vào những nỗ lực này bằng cách hỗ trợ phát triển đội ngũ kỹ sư tại địa phương và củng cố hệ sinh thái công nghệ của đất nước.