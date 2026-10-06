Elon Musk tuyên bố đổi tên SpaceXAI

Ngày 4/10, Elon Musk xác nhận kế hoạch đổi tên SpaceXAI thành SpaceXSI trên mạng xã hội X. Tuyên bố được đưa ra sau khi một người dùng hỏi ông liệu SpaceXAI có khả năng được đổi tên thành SpaceXSI hay không. Elon Musk trả lời: "Yes, we will make that change" (Tạm dịch: Đúng, chúng tôi sẽ thực hiện thay đổi đó).

Trước đó, Elon Musk đăng tải thông điệp "No more AI, SI is better" (Tạm dịch: Không còn AI nữa, SI tốt hơn) trên X. SI là viết tắt của "Super Intelligence", tức "siêu trí tuệ", trong khi AI là viết tắt của "Artificial Intelligence", hay trí tuệ nhân tạo.

Động thái của Elon Musk diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy cách gọi "super intelligence" thay cho "artificial intelligence". Ngày 29/9, Tổng thống Trump chỉ đạo các cơ quan chính phủ Mỹ sử dụng thuật ngữ "super intelligence" khi đề cập đến công nghệ này. Reuters cho biết đây là một phần trong cách tiếp cận của chính quyền Trump đối với lĩnh vực AI.

Elon Musk cho biết đơn vị AI thuộc SpaceX sẽ được đổi tên từ SpaceXAI thành SpaceXSI, trong bối cảnh thuật ngữ "siêu trí tuệ" được thúc đẩy tại Mỹ. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Elon Musk chưa đưa ra thời điểm cụ thể cho việc đổi tên. Tại thời điểm Reuters đưa tin, tài khoản SpaceXAI trên X vẫn chưa được cập nhật sang tên mới. SpaceXAI cũng chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận về kế hoạch này.

SpaceXAI là đơn vị hình thành sau khi SpaceX mua lại xAI, công ty AI do Elon Musk thành lập. Thương vụ được công bố vào tháng 2/2026, định giá xAI ở mức 250 tỷ USD và SpaceX khoảng 1.000 tỷ USD. Sau thương vụ, xAI được duy trì như một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của SpaceX thay vì bị xóa bỏ hoàn toàn về mặt pháp lý.

xAI được Elon Musk thành lập vào năm 2023 và phát triển các sản phẩm AI, trong đó có chatbot Grok. Việc đưa xAI vào SpaceX giúp hoạt động AI trở thành một phần quan trọng trong chiến lược mở rộng của công ty tên lửa và vệ tinh này. Đến tháng 5/2026, hồ sơ IPO của SpaceX cho thấy AI đã trở thành một trong những mảng tiêu tốn nguồn lực lớn nhất của công ty. Riêng bộ phận AI ghi nhận khoản lỗ hoạt động 2,47 tỷ USD trên doanh thu 818 triệu USD trong quý I/2026, trong khi Starlink là mảng duy nhất có lợi nhuận hoạt động trong cùng kỳ.

SpaceX cũng đặt tham vọng phát triển hạ tầng AI quy mô lớn, trong đó có ý tưởng xây dựng các trung tâm dữ liệu sử dụng năng lượng mặt trời trong không gian. Hồ sơ IPO của công ty cho biết phần lớn chi tiêu vốn trong quý I/2026 liên quan đến thương vụ với xAI và các khoản đầu tư phục vụ tham vọng AI.

Đến tháng 7/2026, Reuters đã sử dụng tên SpaceXAI để chỉ đơn vị AI này. Việc Elon Musk tiếp tục đề xuất đổi tên thành SpaceXSI vì vậy diễn ra chỉ vài tháng sau khi xAI được đưa vào hệ sinh thái SpaceX và mang tên SpaceXAI.

Nếu được thực hiện, SpaceXSI sẽ là tên gọi mới của đơn vị AI thuộc SpaceX. Hiện Elon Musk mới xác nhận kế hoạch thay đổi, chưa công bố thời điểm chính thức.